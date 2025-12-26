Más Información

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

Belinda acaparó las miradas en 2025

Belinda acaparó las miradas en 2025

Los Cowboys encuentran su regalo

Los Cowboys encuentran su regalo

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Alstom proveerá de trenes a México; firman contrato por 1.083 millones de dólares que incluye 33 de larga distancia y 14 suburbanos

Alstom proveerá de trenes a México; firman contrato por 1.083 millones de dólares que incluye 33 de larga distancia y 14 suburbanos

Desaparecen 3 estudiantes en Acapulco; tras bloqueo de familiares, autoridades se comprometen a realizar búsqueda

Desaparecen 3 estudiantes en Acapulco; tras bloqueo de familiares, autoridades se comprometen a realizar búsqueda

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Llega a Texas el padre del menor fallecido en accidente aéreo de la Semar; va por el cuerpo de su hijo y a ver a su esposa

Llega a Texas el padre del menor fallecido en accidente aéreo de la Semar; va por el cuerpo de su hijo y a ver a su esposa

Carambola en la autopista Córdoba-Veracruz deja 40 heridos; reportan 4 lesionados graves

Carambola en la autopista Córdoba-Veracruz deja 40 heridos; reportan 4 lesionados graves

Desaparecen seis jóvenes procedentes del norte

Desaparecen seis jóvenes procedentes del norte

Miami.- Desde este viernes, las autoridades estadounidenses empezaron a tomar fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entren y salgan del país por aire, tierra o mar, tras la entrada en vigor de una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La normativa, anunciada el pasado octubre, permite al DHS recolectar desde hoy los datos biométricos, como las huellas dactilares y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen .

También permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta esta fecha.

La nueva regla afecta a todos los no ciudadanos, incluidos aquellos que posean una tarjeta de residencia permanente, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

Lee también

De acuerdo con el DHS, este sistema "ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional".

El terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros, fueron las principales amenazas que citó el gobierno para justificar la aplicación de la normativa.

"Este sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos", expuso el DHS en la regla.

La normativa permite al DHS recolectar desde hoy los datos biométricos, como las huellas dactilares y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos. Foto: Archivo / El Universal
La normativa permite al DHS recolectar desde hoy los datos biométricos, como las huellas dactilares y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos. Foto: Archivo / El Universal

La medida fue criticada por activistas de derechos civiles, que cuestionan qué ocurrirá con los datos de los pasajeros, cuánto tiempo se conservarán o qué sucederá en caso de malentendidos.

Además de esta directriz que endurecerá las normas fronterizas, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, propuso el pasado 10 de diciembre que los turistas de 42 países deban entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para ingresar en Estados Unidos.

Lee también

Esta medida aplicaría a los ciudadanos que ingresan a Estados Unidos bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés).

Este programa cobija a turistas y viajeros procedentes de 42 países, entre ellos España, el Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Catar, entre otros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)