Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; “sencillamente hoy pueden pagar”, dice

Muere hombre tras incidente con personal de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario

Notarias de Adán y amigos, vía para negocios jugosos

Sheinbaum revela llamada con Trump; confirma pausa de imposición arancelaria del 1 de noviembre

Detienen a cinco implicados en secuestro y tortura de mariachis en la CDMX

"Grupo Salinas falta a la verdad"; Nunca se firmó algún acuerdo en gobierno de AMLO: Félix Arturo Medina, exjefe del SAT

Relanzamiento del PAN no funcionó, dice Sheinbaum; "ni los comentócratas lo reconocieron", expresa

Ejecutan tres cateos en Veracruz vinculados a “El Fallo”, afín al CJNG; aseguran armas, granadas y vehículos

"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

“Hacer canciones es un misterio”: entrevista a Juana Aguirre

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

Miami. Las autoridades estadounidenses tomarán fotografías de todos los extranjeros y los de algunos de ellos cuando entren y salgan del país por aire, tierra o mar, según una nueva regla que el (DHS, en inglés) publicó este lunes.

La normativa, que entrará en vigor el 26 de diciembre tras difundirse ahora en el Registro Federal, permitirá al DHS recolectar los datos biométricos, como las y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos.

El DHS argumentó que "implementar un integrado de entrada y salida que compare los datos biométricos de los extranjeros recolectados a su llegada con los recolectados a su partida ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional".

Entre las que combatirá el nuevo sistema, el gobierno citó el , el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros.

"Dicho sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a , y verificar su salida de Estados Unidos", expuso el DHS en la regla.

La nueva directriz abarca a todos los no ciudadanos, incluyendo a quienes tengan una , residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

El hecho que estos datos se tomen a la salida del país "simboliza un cambio fundamental en la y de vigilancia biométrica", advirtió la firma legal Lincoln-Goldfinch Law, con sede en Austin, Texas, en un posicionamiento.

"Cuando se recolectan tanto en la salida como en la entrada, estamos entrando en un nuevo paradigma de vigilancia que exige supervisión jurídica activa. Las familias deben saber qué pasará con sus datos, cuánto tiempo se conservarán y cómo aclarar malentendidos", declaró Kate Linconl-Goldfinch, abogada migratoria.

La defensora de opinó que "el gobierno no puede tratar por igual a todos los no ciudadanos sin evaluar cada caso", por lo que pidió "asegurar que esta regla se aplique con aviso claro, salvaguardias constitucionales y mínima interferencia con los viajes legales".

