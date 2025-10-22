Más Información

Caracas. El presidente aseguró el miércoles que dispone de cinco mil misiles antiaéreos portátiles de fabricación rusa para defender al país cuando denuncia una amenaza militar de Estados Unidos.

Tras desplegar en el Caribe una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales, Estados Unidos inició el 2 de septiembre una serie de ataques sin precedentes contra lo que califica de procedentes de Venezuela. Este miércoles comenzó a atacar también embarcaciones en la zona del Pacífico, frente a costas colombianas.

Maduro ha tachado estas operaciones de amenaza y asedio, y asegura que buscan su derrocamiento.

"Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5 mil Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar la paz", dijo Maduro en un acto en televisión, acompañado por miembros del alto mando militar.

El Igla-S es un sistema portátil de defensa antiaérea diseñado para derribar aviones, helicópteros y drones a baja altitud. Es desechable, no se recarga una vez disparado.

El misil ya fue usado en ejercicios militares ordenados por Maduro en respuesta al despliegue estadounidense.

Según Maduro, la Fuerza Armada venezolana posee sistemas de simulación que los colocan en una "situación de buena puntería de miles de operadores de Iglas-S". Están en "puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar que la paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo", añadió.

Trump declaró este miércoles que prepara ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra. "Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", dijo.

"Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra", dijo en referencia a los posibles ataques. "Cada vez que esto sucede [un ataque], estás salvando 25 mil vidas estadounidenses", explicó Trump para justificar los bombardeos con misiles.

Maduro ha denunciado que Venezuela enfrenta "la amenaza militar más letal" de la historia.

