La seguridad del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, alertó por un presunto intento de envenenamiento al mandatario luego de detectar químicos en un regalo que le hicieron al mandatario.

El hecho ocurrió el pasado viernes en la ciudad de Babahoyo, donde el jefe de Estado había asistido en el marco de una visita. Sin embargo, este martes se confirmó a través de un informe que el obsequio contenía productos con químicos peligrosos.

Según el medio ecuatoriano El Comercio, una emprendedora del lugar le entregó al equipo de protocolo presidencial varios productos artesanales a modo de obsequio y, después de una inspección rutinaria, los agentes hallaron irregularidades en tres de los ocho artículos que recibieron, por lo que iniciaron un proceso de investigación.

Tras detectar sustancias tóxicas, se activó el protocolo de emergencia y envió el material a laboratorios especializados para que realicen un análisis técnico y toxicológico. Un informe del Grupo de Seguridad Técnica constató que entre los obsequios había cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, compuestos químicos que son considerados altamente peligrosos y potencialmente mortales.

La Casa Militar confirmó que tres productos de los ocho que fueron entregados al presidente -una mermelada de tamarindo, una mistela de cacao y una mermelada de chocolate- contenían sustancias químicas peligrosas. Los tres frascos fueron aislados y enviados a los laboratorios, mientras que los otros cinco fueron devueltos.

Por ello, se inició una investigación para determinar el origen de los productos y, a través de un análisis del modo de entrega, descifrar la intencionalidad. De momento no trascendieron más detalles sobre el proceso o posibles implicados.

Noboa visitó Babahoyo este viernes para hacer una entrega de beneficios a productores agropecuarios y anunció que el gobierno ecuatoriano buscará eliminar intermediarios para que los recursos lleguen directamente a quienes trabajan la tierra.

Una persona participa en una manifestación en el marco del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad este domingo, en Quito (Ecuador). Organizaciones sociales se movilizaron para exigir al Gobierno de Daniel Noboa la derogación de un decreto que elimina un subsidio estatal de 1.100 millones de dólares al combustible, lo que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares. Foto: EFE

Presentan denuncia por supuesto intento de asesinato a Noboa

El pasado 8 de octubre, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, anunció que presentó una denuncia en la fiscalía por un presunto intento de asesinato a Noboa, después de que la caravana en la que se movilizaba para llegar a un acto en el sur del país fuera atacada por supuestos manifestantes.

El país esá inmerso en una ola de protestas por la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel.

Noboa advirtió hoy que está dispuesto a abrir las carreteras bloqueadas por grupos indígenas desde hace un mes en el norte andino en rechazo a la suba del precio del diésel.

En una entrevista con radio Democracia el mandatario sostuvo que “tenemos un programa de reactivación económica para las víctimas de estas manifestaciones violentas, por más de 50 millones de dólares”.

Destacó que las protestas se han convertido en “un atentado a la democracia” porque los manifestantes impiden con intimidación y agresiones el trabajo, el abastecimiento y la movilización de gente en la provincia de Imbabura. Con información de agencias

