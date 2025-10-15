Más Información

Guayaquil.- El Gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo con organizaciones indígenas para cesar las manifestaciones en la provincia norteña de Imbabura, que ha sido el epicentro de las que iniciaron hace 24 días y que fueron convocadas tras la eliminación del subsidio del diésel por parte del Ejecutivo de

El anuncio lo hicieron representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac), de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) y el ministro del Interior, John Reimberg, tras una reunión de varias horas en el municipio de Otavalo, perteneciente a Imbabura, que el martes fue escenario de intensos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

"Cuando llegué a la provincia, lo primero que dije es que el diálogo siempre está abierto y es lo que hemos hecho el día de hoy. Luego de largas horas que hemos estado reunidos, hemos llegado a lo que ustedes han visto. Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías", dijo Reimberg.

El ministro aseguró que el Gobierno iba a "trabajar inmediatamente en abastecer la provincia" y que desde el lunes van a llevarse a cabo unas mesas técnicas para "trabajar en conjunto para que esto no se vuelva a repetir".

"Somos un país de paz y tenemos que trabajar de esa forma", añadió el funcionario, que expresó su deseo de que Imbabura "vuelva a la normalidad lo más pronto posible".

Manuel Catucuago, dirigente de la FICI, explicó que las organizaciones indígenas le pidieron al Gobierno que restaure el subsidio al diésel, pero que eso no fue aceptado, por lo que plantearon que se analice la posibilidad de congelar el precio, que pasó de 1.80 a 2.80 dólares por galón (3.78 litros) tras la medida tomada por Noboa el pasado 12 de septiembre.

Otros puntos del acuerdo están relacionados al traslado inmediato de los indígenas detenidos en el marco de las protestas hacia una cárcel más cercana y su futura liberación, el esclarecimiento de las muertes de los manifestantes y de las acusaciones judiciales "sin fundamento" que, dijo Catucuago, pesan sobre los dirigentes.

Gobierno buscará solucionar necesidades de pueblos indígenas

Con respecto a las mesas técnicas, señaló que en ellas se buscará solucionar "las necesidades" de los pueblos, como la falta de agua, de salud, de educación, entre otras.

Martha Tuqueres, presienta de la Unorcac, enfatizó en que este acuerdo no es la conclusión de nada, sino más bien el inicio de un proceso que esperan que termine con éxito para ambas partes. "Ceder y ceder, ese es el tema de una mesa de diálogo", añadió.

El acuerdo al que llegaron esta tarde las organizaciones del norte del país no es reconocido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande y que convocó al paro nacional, que aseguró que siguen en "la lucha" hasta que los máximos dirigentes analicen o adopten nuevas resoluciones.

Las protestas han dejado hasta el momento tres personas fallecidas, más de un centenar de heridos entre manifestantes y fuerza pública, y más de 100 detenidos, entre ellos una veintena enviados a prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo presentadas por la Fiscalía.

El movimiento indígena ya protagonizó en 2019 y 2022 masivas protestas que llevaron a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

