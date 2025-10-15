Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

CO2 alcanza su nivel más alto en la historia; ONU pide acciones urgentes para reducir emisiones

CO2 alcanza su nivel más alto en la historia; ONU pide acciones urgentes para reducir emisiones

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

Quito. Las autoridades investigan una registrada la madrugada de este miércoles en una vía del sur del país, ocurrida un día después del estallido de una en la ciudad costera de , provincia del Guayas, que dejó un fallecido y 30 heridos.

Reportes de prensa dan cuenta de un herido y varios vehículos afectados por la explosión en la vía Cuenca-Girón-Pasaje (sur).

"Además de la explosión de ayer en Guayaquil, hemos recibido reportes de explosivos colocados en puentes en la vía Guayaquil-Machala y Machala-Cuenca (sur) para interrumpir el tránsito", señaló el ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque.

Lee también

Fotografía que muestra un vehículo que explotó en los exteriores de un centro comercial este martes, en Guayaquil (Ecuador). Una persona falleció y otras dos han resultado heridas tras la explosión de un vehículo en los exteriores de un centro comercial, ubicado en el centro financiero de Guayaquil, según confirmó el Cuerpo de Bomberos. Foto: EFE
Fotografía que muestra un vehículo que explotó en los exteriores de un centro comercial este martes, en Guayaquil (Ecuador). Una persona falleció y otras dos han resultado heridas tras la explosión de un vehículo en los exteriores de un centro comercial, ubicado en el centro financiero de Guayaquil, según confirmó el Cuerpo de Bomberos. Foto: EFE

En su cuenta de la red social X, informó de que se han desplegado a los puntos, donde evalúan los daños para determinar el de las estructuras.

"Lo que no han logrado con su llamado al paro, algunos están intentando conseguirlo a través del ", señaló cuando se cumplen 24 días de protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del diésel y otros reclamos.

Las protestas, convocadas con el carácter de nacional, tienen a la provincia de Imbabura como epicentro y se han reportado bloqueos en una vía del norte de la de Pichincha, cuya capital es Quito, mientras en el resto del país, las actividades se desarrollan con normalidad.

Lee también

Bomberos en la escena del crimen donde un presunto coche bomba explotó frente a un centro comercial en el norte de Guayaquil, Ecuador, el 14 de octubre de 2025. Foto: AFP
Bomberos en la escena del crimen donde un presunto coche bomba explotó frente a un centro comercial en el norte de Guayaquil, Ecuador, el 14 de octubre de 2025. Foto: AFP

El funcionario incluyó en su mensajeen las que se aprecia una bombona de gas de uso doméstico y parte de las estructuras de un puente dañadas.

"Acto terrorista", la explosión de vehículo en Guayaquil

La explosión el martes de un en los exteriores de un centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa, en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de , dejó un fallecido y treinta heridos.

De las treinta personas, 25 tenían heridas leves provocadas por vidrios de ventanas de edificios y vehículos que se rompieron tras el fuerte estallido y fueron atendidas en el sitio por los , según un reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Lee también

Añadió que otras tres personas con mayores fueron estabilizadas en el lugar y que las dos restantes permanecen en un hospital cercano.

La se produjo sobre las 18:30 hora local (23:30 GMT), después de que una camioneta que estaba estacionada empezó a incendiarse rápidamente, según se aprecia en videos de cámaras de vigilancia y también de personas que circulaban por el sector, donde también hay hoteles, restaurantes, bancos y otros comercios.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el hecho como un "" y confirmó que un segundo vehículo tenía "una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado".

Lee también

"No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país", dijo.

Este fue el segundo vehículo que explota en la ciudad en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, sin .

Además, el pasado 9 de octubre la Policía desactivó explosivos pegados a una bombona de gas hallada en un vehículo estacionado fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país.

Lee también

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, indicó este miércoles en su cuenta de X que el ECU 911 alertó de una posible explosión a la altura del puente Churute-Naranjal.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas, a quienes pasó a denominar como "", y a quienes se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza en el índice de de Latinoamérica.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit 'Remate' 2025 Cómo revisar el catálogo oficial de viviendas disponibles en tu estado (Paso a paso). Foto: Canva / Infonavit

Infonavit 'Remate' 2025: Cómo revisar el catálogo oficial de viviendas disponibles en tu estado (Paso a paso)

Aumenta la luz en noviembre 2025: CFE revela quiénes pagarán más por el nuevo ajuste. Foto: Canva / CFE

Aumenta la luz en noviembre 2025: CFE revela quiénes pagarán más por el nuevo ajuste

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar. Foto: Adobe

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar

Visa americana. Foto: iStock

¡Citas hasta 2027! Vuelven los retrasos en el trámite de visa americana de turista

UNAM Los Ángeles iStock/nemchinowa

UNAM Los Ángeles abre al público curso para mejorar la pronunciación del inglés: Costos y requisitos