McEWEN, Tennessee.— Una explosión en una zona rural de Tennessee que destruyó una planta de explosivos y se sintió a kilómetros de distancia mató a 16 personas y no dejó sobrevivientes, dijeron las autoridades.

La explosión dejó un montón de restos humeantes de metal retorcido y carbonizado y vehículos quemados en la planta de Accurate Energetic Systems, que suministra e investiga explosivos para el ejército.

Se desconoce la causa de la explosión. Los investigadores están peinando la propiedad incinerada paso a paso en busca de posibles pruebas.

"Hay un mar de emociones allí", dijo el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, durante una conferencia de prensa, haciendo una pausa para aclararse la garganta antes de pedir oraciones por las familias de las víctimas con voz temblorosa.

"No hemos recuperado ningún superviviente", añadió.

Durante una vigilia en Hurricane Chapel en McEwen, el pastor principal Tim Farris señaló que muchos de los asistentes se conocen entre sí, conocen a las víctimas y a sus familias.

“Hay mucha gente sufriendo. Mucha gente está llorando a mares”, dijo. “Nos entristece que nuestra comunidad esté pasando por esto, pero es una gran oportunidad para que la iglesia atienda a muchas de esas personas hoy”.

Farris declaró que habló con algunos familiares de víctimas el viernes, quienes estaban en estado de shock y aturdidos, y no mostraron mucha emoción. Eso había cambiado para el sábado, añadió.

La explosión del viernes por la mañana en Accurate Energetic Systems, que suministra e investiga explosivos para el ejército, esparció escombros en un área de al menos 800 metros. Foto: AP

“Hablando hoy con algunas familias, estaban muy conmovidas”, dijo Farris. “Apenas pueden hablar, están muy sensibles. Creo que a medida que esto avance, afectará a más personas. La profundidad de esto, la realidad de la situación. Ahí es cuando más van a necesitar a la gente”.

Pamela Jane Brown estuvo entre quienes salieron a orar por los amigos desaparecidos en la explosión y sus familias. Comentó que un conocido de su familia pasaba en coche por la planta cuando explotó y que resultó "bastante herido... con cortes y magulladuras", pero que ahora se recupera en casa.

"Me rompió el corazón", dijo tras enterarse de la explosión en redes sociales. Reunirse para orar "fue una unión de la comunidad, una sensación agradable".

Los funcionarios estatales trajeron un equipo de “ADN rápido” para ayudar a identificar los restos de las personas recuperadas en el sitio.

Davis indicó que unos 300 socorristas trabajan de forma lenta y metódica con material explosivo dañado y volátil. Se movilizaron una ambulancia y un helicóptero para evacuaciones aéreas para garantizar la seguridad de los socorristas.

"No es como trabajar en un accidente. No es como trabajar en un tornado. Estamos lidiando con explosiones. Y diría que, en este momento, estamos lidiando con restos", dijo.

Guy McCormick, agente especial supervisor de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU, afirmó que especialistas en explosivos y técnicos en explosivos están intentando que la zona sea segura para los investigadores nacionales de la ATF. Añadió que la naturaleza de la escena puede cambiar debido al calor y la presión causados ​​por la explosión.

Davis dijo que podrían pasar días, semanas o incluso meses antes de que se descarte que se trató de un crimen.

El sitio se encuentra en una zona boscosa del centro de Tennessee, entre el río Tennessee, de vital importancia económica, al oeste y la bulliciosa metrópolis de Nashville al este. Casas modestas salpican el paisaje boscoso, residencias pertenecientes a "la buena gente del campo", como lo describió el lugareño Terry Bagsby.

Lamentan pérdidas humanas

Bagsby, de 68 años, está jubilado, pero ayuda en la caja registradora de una gasolinera cercana. Dijo que la gente de esta comunidad tan unida está "muy, muy triste".

Mencionó que conoce gente que trabajó en el lugar.

“No sé cómo explicarlo… Es solo mucho dolor.”

Los funcionarios en una conferencia de prensa vespertina dijeron que los consejeros estarían disponibles para los estudiantes en duelo el lunes.

El sábado por la tarde, en la iglesia de McEwen, unas 30 personas se reunieron para orar por las víctimas de la explosión y sus familias. Se escuchó música y los dolientes inclinaron la cabeza y cerraron los ojos. Algunos se arrodillaron ante un altar, colocando las manos sobre la espalda y los hombros de los demás. Algunos lloraron en voz baja, entre las oraciones susurradas.

Tras la vigilia, el pastor Farris declaró a los medios que la zona ha sufrido numerosas tragedias y pérdidas humanas, incluyendo una inundación mortal hace unos años. Pidió oraciones por los socorristas.

“Esto es agotador físicamente. Este tipo de cosas te agobian mentalmente. Lo llevan consigo a casa. También necesitan oración y ánimo”, dijo.

El sitio web de la compañía indica que procesa explosivos y municiones en una planta de ocho edificios ubicada en las colinas boscosas de la zona de Bucksnort, a unos 97 kilómetros (60 millas) al suroeste de Nashville. Se desconoce de momento cuántas personas trabajan en la planta ni cuántas estaban allí cuando ocurrió la explosión.

Accurate Energetic Systems, con sede en la cercana McEwen, dijo en una publicación en las redes sociales el viernes que los “pensamientos y oraciones” de la compañía están con las familias y la comunidad afectadas.

“Extendemos nuestra gratitud a todos los socorristas que continúan trabajando incansablemente en condiciones difíciles”, decía la publicación.

"Pensé que la casa se había derrumbado", cuentan

La empresa ha obtenido numerosos contratos militares, principalmente del Ejército y la Armada de los Estados Unidos, para suministrar diversos tipos de municiones y explosivos, según registros públicos. Los productos abarcan desde explosivos a granel hasta minas terrestres y pequeñas cargas detonantes, incluyendo C4.

Cuando ocurrió la explosión, los residentes de Lobelville, a 20 minutos en auto del lugar, dijeron que sintieron que sus casas temblaban y algunas personas capturaron el fuerte estruendo de la explosión con sus cámaras domésticas.

La explosión despertó a Gentry Stover.

"Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro", declaró a The Associated Press. "Vivo muy cerca de Accurate, y unos 30 segundos después de despertarme, me di cuenta de que tenía que haber sido eso".

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, publicó en la plataforma social X que está monitoreando la situación y pidió a los “habitantes de Tennessee que se unan a nosotros en oración por las familias afectadas por este trágico incidente”.

Un pequeño grupo se reunió para una vigilia el viernes por la noche en un parque cercano, agarrando velas mientras oraban por los desaparecidos y sus familias y cantaban “Amazing Grace”.

Estados Unidos tiene una larga historia de accidentes mortales en el lugar de trabajo, incluida la explosión de la mina de carbón de Monongah que mató a 362 hombres y niños en Virginia Occidental en 1907. Varios accidentes industriales de alto perfil en la década de 1960 ayudaron a que el presidente Richard Nixon firmara una ley que creaba la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional el año siguiente.

En 2019, Accurate Energetic Systems enfrentó varias multas pequeñas del Departamento de Trabajo de EU por violaciones a las políticas destinadas a proteger a los trabajadores de la exposición a sustancias químicas peligrosas, radiación y otros irritantes, según citaciones de OSHA.

En 2014, se produjo una explosión en otra instalación de municiones en la misma pequeña comunidad, matando a una persona e hiriendo al menos a otras tres.

