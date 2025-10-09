Gobierno israelí aprueba acuerdo para liberar a rehenes; EU enviará 200 soldados para supervisar acuerdo

El gobierno aprobó el intercambio de presos palestinos por rehenes en poder de Hamas, informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu. El gobierno se reunió a última hora del jueves para votar sobre la medida.

La resolución incluye a todos los rehenes vivos y los restos de los fallecidos.

La mayoría de los ministros del gabinete votaron a favor del acuerdo, incluido el ministro Ofir Sofer del partido de extrema derecha Sionismo Religioso del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, todos cuyos otros ministros se opusieron al acuerdo, al igual que todos los miembros del partido ultranacionalista Otzma Yehudit, indicó el The Times of Israel.

El ejército se retirará ahora a nuevas líneas dentro de la Franja de Gaza, después de lo cual comenzará el plazo de 72 horas que tiene Hamas para liberar a todos los rehenes.

La aprobación llega después de horas de reunión de los ministros israelíes con Netanyahu y con el enviado especial del presidente de EU, Donald Trump, para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner.

La ratificación del acuerdo era el último paso que se esperaba para poner en marcha los mecanismos previstos en esta primera fase del plan auspiciado por Trump, que también aceptó el jueves en la madrugada Hamas, y que prevé un alto el fuego que entre en vigor en Gaza 24 horas después de esta firma final, según confirmó en una comparecencia Tal Heinrich, la portavoz de la Oficina del primer ministro israelí.

Antes de hacer público el anuncio, Netanyahu se dirigió a sus ministros y a Witkoff y Kushner en la reunión para reconocer el momento "crucial" en el camino hacia conseguir "uno de los principales objetivos" de Israel, el regreso de los rehenes.

"No lo podríamos haber hecho sin la extraordinaria ayuda del presidente Trump y su equipo: Steve Witkoff y Jared Kushner", agregó el primer ministro israelí.

The government has just now approved the framework for the release of all of the hostages – the living and the deceased. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

EU enviará 200 soldados para apoyar y supervisar el acuerdo de alto el fuego

Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza como parte de un equipo que incluye a otras naciones, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado, manifestaron el jueves funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles cuya divulgación no estaba autorizada, dijeron que el Comando Central de Estados Unidos va a establecer un "centro de coordinación civil-militar" en Israel que ayudará a facilitar el flujo de ayuda humanitaria, así como asistencia logística y de seguridad en el territorio palestino.

Las declaraciones proporcionan algunos de los primeros detalles sobre cómo se monitorearía el acuerdo de alto el fuego y cómo el ejército de Estados Unidos tendría un papel en esa labor. Después de que Israel y Hamas lograron un acuerdo esta semana sobre la primera fase de un plan propuesto por Estados Unidos para detener los combates, quedan una serie de preguntas sobre los próximos pasos, incluyendo si Hamás depondrá las armas, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y un futuro gobierno en el territorio palestino.

Uno de los funcionarios dijo que el nuevo equipo ayudaría a monitorear la implementación del acuerdo de alto el fuego y la transición a un gobierno civil en Gaza.

El centro de coordinación estará compuesto por alrededor de 200 militares estadounidenses que tienen experiencia en transporte, planificación, seguridad, logística e ingeniería, señaló el funcionario, quien destacó que no se enviarán tropas estadounidenses a Gaza.

Un segundo funcionario dijo que las tropas provendrían del Comando Central de Estados Unidos, así como de otras partes del mundo. Ese funcionario agregó que las tropas ya han comenzado a llegar y continuarán viajando a la región durante el fin de semana para comenzar la planificación y el establecimiento del centro.

