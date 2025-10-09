Más Información

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Rumbo al Nobel de la Paz: Estas son las guerras a las que Trump dice que puso fin

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Depresión Tropical 17-E evoluciona a la tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero

, mexicana detenida en y repatriada a México cuando llevaba ayuda humanitaria a Gaza, expresó que se rompió el mito de que no se puede hacer nada.

Después de que la mañana de este miércoles llegó a nuestro país con las otras cinco personas mexicanas detenidas por Israel, Medrano contó a que en el centro de detención no tuvo acceso a su medicamento contra la disautonomía.

Compartió que a su llegada a México tiene “sentimientos cruzados”: “Por un lado hay mucho agradecimiento y esperanza de que realmente se pueden cambiar las cosas, que se rompió el mito de que no se puede hacer nada. Pero por otro lado, mucha impotencia de que el pueblo palestino sigue viviendo esta misma realidad. Decirles que no están solos”.

“Es importante que reconozcamos el privilegio que tenemos de llegar a casa, mientras el pueblo palestino sigue viviendo la misma realidad de todos los días”, dijo.

“Y también reconocer que lo que está pasando en el sur global es una constante y es un sistema opresor que se ejecuta también para nuestros hermanos migrantes”, agregó.

A las juventudes mexicanas que salieron a manifestarse en distintas ciudades contra el genocidio y por su liberación y regreso seguro, Arlín Medrano les agradeció y señaló que son las voces de las y los jóvenes las que importan para escribir un futuro más digno, “y sobre todo un presente donde exista paz.”

Reiteró su llamado a que termine el genocidio, pero que también terminen las guerras y las opresiones que se viven en todo el mundo.

"Pongan los ojos en Gaza", dijo la también joven periodista.

