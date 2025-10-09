Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch informó de la detención de Jhon Mario “N”, alias “Llanero” en Michoacán.

Se le vincula con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, asimismo también se desempeñaría con actividades de reclutamiento y entrenamiento a integrantes de una célula delictiva.

En la detención participaron elementos de Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp