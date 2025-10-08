Más Información

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Sheinbaum: próximo martes se informará qué farmacéuticas están sancionadas; incumplieron en entregas de medicamentos

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

La mañana de este miércoles llegaron a México las que fueron detenidas en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a como parte de la Flotilla Global Sumud.

Los mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud fueron recibidos por sus familiares en la Base Aérea Militar del AICM, el miércoles 8 de octubre de 2025: Foto: Diego Simón /EL UNIVERSAL
Los seis mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y que fueron detenidos por el gobierno de Israel llegaron al AICM, el miércoles 8 de octubre de 2025: Foto: Diego Simón /EL UNIVERSAL
Los activistas agradecieron las movilizaciones realizadas a favor de su liberación: Foto: Diego Simón /EL UNIVERSAL
Arlin Medrano compartió en sus redes sociales un video de su llegada a la Ciudad de México, y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al canciller Juan Ramón de la Fuente. Destacó también el humanismo mexicano del gobierno de México, el miércoles 8 de octubre de 2025: Foto: Diego Simón /EL UNIVERSAL
El canciller Juan Ramón de la Fuente les recibió en la Base Aérea Militar del AICM, en donde se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio. Foto: Especial
