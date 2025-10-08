La mañana de este miércoles llegaron a México las seis personas mexicanas que fueron detenidas en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza como parte de la Flotilla Global Sumud.

Los mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud fueron recibidos por sus familiares en la Base Aérea Militar del AICM, el miércoles 8 de octubre de 2025: Foto: Diego Simón /EL UNIVERSAL

Los seis mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y que fueron detenidos por el gobierno de Israel llegaron al AICM, el miércoles 8 de octubre de 2025: Foto: Diego Simón /EL UNIVERSAL

Los activistas agradecieron las movilizaciones realizadas a favor de su liberación: Foto: Diego Simón /EL UNIVERSAL

Arlin Medrano compartió en sus redes sociales un video de su llegada a la Ciudad de México, y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al canciller Juan Ramón de la Fuente. Destacó también el humanismo mexicano del gobierno de México, el miércoles 8 de octubre de 2025: Foto: Diego Simón /EL UNIVERSAL

El canciller Juan Ramón de la Fuente les recibió en la Base Aérea Militar del AICM, en donde se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio. Foto: Especial

