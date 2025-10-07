Más Información

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS

Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS

"El efecto túnel cuántico", ganador del Premio Nobel de Física, explicado con pelotas

"El efecto túnel cuántico", ganador del Premio Nobel de Física, explicado con pelotas

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Diputados avalan reforma contra extorsión; la envían al Ejecutivo para su publicación

Diputados avalan reforma contra extorsión; la envían al Ejecutivo para su publicación

Cae en Sinaloa integrante de célula delictiva de la facción “Los Chapitos”; aseguran marihuana, cocaína y armas largas

Cae en Sinaloa integrante de célula delictiva de la facción “Los Chapitos”; aseguran marihuana, cocaína y armas largas

Gertz ve vínculos "claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; espera que declare en próxima audiencia

Gertz ve vínculos "claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; espera que declare en próxima audiencia

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; Ernesto Ledesma narra detención en Israel

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; Ernesto Ledesma narra detención en Israel

Congreso designa a Nashieli Ramírez como titular de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX

Congreso designa a Nashieli Ramírez como titular de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX

Lex Ashton, agresor de CCH Sur, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar por la Fiscalía CDMX

Lex Ashton, agresor de CCH Sur, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar por la Fiscalía CDMX

El jefe negociador de Hamas, , afirmó que el grupo islamista está "listo" para poner fin a la guerra en la , que hoy cumple dos años, pero advirtió de que el movimiento palestino necesita "garantías" de que Israel detendrá por completo su campaña militar.

"Buscamos garantías verdaderas de la comunidad internacional, del (presidente estadounidense, ) Trump y de los mediadores. Estamos listos, con toda disposición y positivismo, para llegar al fin de la guerra", dijo Al Haya a la televisión egipcia Al Qahera News desde Sharm el Sheij (Egipto), la ciudad que acoge las negociaciones.

El jefe negociador reiteró que el grupo está preparado para que se produzca "la retirada" de Israel del enclave y "el canje de presos (y rehenes) para que acabe la guerra para siempre", al tiempo que advirtió que "a lo largo de la historia la ocupación israelí nunca ha cumplido con sus promesas".

Lee también

"Estamos hoy en Sharm el Sheij para mantener negociaciones responsables y serias", dijo en referencia a las conversaciones indirectas entre Israel y Hamas que continúan desde el miércoles bajo la mediación de Egipto, Catar, Estados Unidos y Turquía.

Franja de Gaza. Foto: AP
Franja de Gaza. Foto: AP

Asimismo, indicó que durante las negociaciones buscarán realizar los objetivos y las aspiraciones del pueblo palestino de "estabilidad, libertad, establecimiento del Estado y la autodeterminación", pese a que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opone frontalmente a estos puntos.

"Hemos venido con un fin directo, para poner fin a la guerra, la retirada de la ocupación israelí de Gaza, el intercambio de todos los presos y la liberación de todos los rehenes israelíes vivos y muertos a cambio de los presos palestinos de los que se ha hablado, conforme el plan de Trump", indicó a Al Qahera News.

Lee también

Sin embargo, lamentó que desde que el grupo anunció su aprobación del plan de paz de Trump, Israel "mantiene los bombardeos, la destrucción, los asesinatos y el bloqueo de toda ayuda humanitaria, especialmente en el norte de Gaza".

"Queremos garantías de los países que auspician (las conversaciones) y de Trump de que la guerra pare y nunca se retome", sentenció.

Hamas está representado en las negociaciones por una delegación encabezada por Al Haya, que salió ileso junto a otros miembros de su equipo del bombardeo israelí del pasado 9 de septiembre en Doha, la capital de Qatar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025 ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último. Foto: Canva

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último?

Visa H-2A/ iStock

Estos son los trabajadores migrantes que “sí quiere” Trump y la visa que deben tramitar

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Foto: iStock

¿Tienes diabetes? Lo que debes saber sobre viajar con medicamentos y suministros a Estados Unidos

Luna Llena de octubre 2025. Así se verá la primera Superluna del año desde México. HORA EXACTA Foto: iSTOCK/Beautiful Fireworks

Luna Llena de octubre 2025. Así se verá la primera Superluna del año desde México. HORA EXACTA