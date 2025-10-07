Más Información

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; periodista Ernesto Ledesma narra detención en Israel

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

Emite Policía Cibernética alerta por fraudes y extorsiones de apps "montadeudas" en CDMX

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que hay una "posibilidad real" de un , en momentos en que negociadores de Israel y el movimiento islamista Hamas mantienen discusiones indirectas en Egipto.

En declaraciones a la prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump agregó que negociadores estadounidenses están involucrados en las discusiones, que coinciden con el segundo aniversario del sangriento ataque de Hamas que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la .

El mandatario estadounidense subrayó que su país tiene "mucho poder" y hará "todo lo posible" para que Israel y Hamas cumplan el plan de paz que él propuso en Gaza. *Con información de EFE.

