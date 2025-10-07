Más Información
El presidente estadounidense Donald Trump dijo que hay una "posibilidad real" de un acuerdo de paz para Gaza, en momentos en que negociadores de Israel y el movimiento islamista Hamas mantienen discusiones indirectas en Egipto.
En declaraciones a la prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump agregó que negociadores estadounidenses están involucrados en las discusiones, que coinciden con el segundo aniversario del sangriento ataque de Hamas que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza.
El mandatario estadounidense subrayó que su país tiene "mucho poder" y hará "todo lo posible" para que Israel y Hamas cumplan el plan de paz que él propuso en Gaza. *Con información de EFE.
