Washington.- Al cumplirse el segundo aniversario de los ataques de Hamas a Israel del 7 de octubre de 2023, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reivindicó el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump para la Franja de Gaza.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos lidera los esfuerzos para lograr la liberación de todos los rehenes, poner fin al dominio de Hamas en Gaza y promover una paz duradera que garantice no solo la seguridad de Israel, sino también la paz y la prosperidad para la región", declaró Rubio en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que hace dos años "Hamas asesinó a más de 1 mil 200 hombres, mujeres y niños inocentes, incluidos 46 estadounidenses, en el ataque terrorista más brutal de la historia de Israel".

Apuntó también que Hamas tomó a 254 rehenes, entre ellos 12 estadounidenses. Hasta la fecha, 48 permanecen en cautiverio de Hamas, tanto vivos como muertos, incluidos los restos de los estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra, dijo.

"Estados Unidos reafirma su apoyo inquebrantable al derecho de Israel a existir, a defenderse y a garantizar la seguridad de su pueblo", subrayó Rubio, quien agregó que la Administración de Trump está determinada en evitar que "semejante maldad vuelva a ocurrir".

Tras los atentados de Hamas, Israel emprendió un brutal asedio sobre Gaza, calificado cada vez por más actores internacionales de genocidio, en el que han sido asesinados más de 67 mil personas.

Israel y Hamas empezaron el lunes negociaciones en Egipto para la implementación del plan de 20 puntos de Trump para la paz en Gaza, que incluye el fin inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes a cambio de presos palestinos, el desarme de Hamas y la formación de un gobierno tecnócrata de transición en la Franja.

