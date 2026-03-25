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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la instalación de una comisión especial encargada de dar seguimiento a la Ley contra el Feminicidio, un mecanismo que buscará reforzar la coordinación entre los poderes de la Unión y autoridades estatales para atender y erradicar la violencia extrema contra las mujeres.
El encuentro se realiza en Palacio Nacional con integrantes del gabinete federal, representantes del Poder Judicial y autoridades locales, quienes participan de manera presencial como virtual.
Minutos antes de las 18:00 horas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, ingresó caminando al recinto histórico por el acceso de la calle Corregidora, ubicado a unos metros del máximo tribunal del país.
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Su presencia marca la participación directa del Poder Judicial en los trabajos de seguimiento a la legislación en materia de feminicidio.
En la reunión también participa la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; así como la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, además de otros integrantes del gabinete legal y ampliado del gobierno federal.
De acuerdo con la Secretaría de Mujeres, la comisión tendrá como objetivo principal dar seguimiento puntual a la implementación de la Ley contra el Feminicidio, así como evaluar avances, detectar áreas de mejora y fortalecer la cooperación institucional.
El nuevo órgano permitirá establecer rutas de acción más claras entre federación y entidades federativas, además de impulsar mecanismos de prevención y atención integral para las víctimas y sus familias.
Sheinbaum comparte imágenes del encuentro
Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo difundió en sus redes sociales imágenes del encuentro privado y confirmó la instalación formal de los mecanismos institucionales en materia de igualdad y combate a la violencia de género.
“Instalación de los Sistemas Nacionales de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres”, escribió la mandataria al acompañar la publicación con fotografías del evento realizado en Palacio Nacional.
De manera remota también participaron gobernadores, gobernadoras, y funcionarios locales.
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bmc
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