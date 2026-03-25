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Después de que semanas atrás lo criticó, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a señalar al periodista Raymundo Riva Palacio por sus opiniones y llamó a que “no le haga caso nadie”.
En su conferencia mañanera de este miércoles 25 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó “bots contra bots en las redes sociales”.
En el Salón Tesorería, la Mandataria federal señaló las opiniones de los opositores y volvió a calificar a Riva Palacio como “un escritor de ciencia ficción”: “Espero que no le haga caso nadie, la verdad”.
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Contó que su esposo, Jesús María Tarriba, le compartió información de cómo en las redes sociales “la inteligencia artificial crea bots, y crea otra serie de bots de inteligencia artificial y se pelean en la red”.
“Bots contra bots creados por inteligencia artificial con casos ya concretos. ¡Está buenísimo!”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.
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