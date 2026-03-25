El Gobierno Federal, a través de diferentes dependencias, informó que se continúan ejecutando acciones integrales para atender la presencia de hidrocarburos detectada en zonas costeras de Veracruz y Tabasco, tras un derrame petrolero que ha afectado más de 630 kilómetros de línea de sota de acuerdo con la organización Greenpeace México.

En un comunicado, detalló que las labores se desarrollan bajo cinco ejes prioritarios:

Limpieza y saneamiento de playas y zonas costeras

Atención y apoyo a comunidades pesqueras

Indagación técnica sobre el origen del hidrocarburo

Supervisión de la ASEA y Profepa

Acciones subsecuentes tras la identificación del origen

Sobre el primer punto, detalló que hay labores permanentes de limpieza en playas, cuerpos de agua y áreas de manglar afectadas, mediante brigadas que realizan recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de cordones oleofílicos para la recuperación del hidrocarburo.

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En ese sentido, indicó que hasta la fecha se han logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 km de litoral, en inmediaciones de los aeropuertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, en la entidad veracruzana; así como en Dos Bocas, Tabasco.

Pemex anuncia apoyo a pescadores

En el segundo punto, Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que mantiene comunicación directa con cooperativas y pescadores afectados, a quienes ha brindado acompañamiento técnico.

Según la paraestatal, se han realizado esquemas de apoyo para mitigar afectaciones económicas en este sector, derivadas de la contingencia, con un monto de más de 35 millones de pesos destinados a acciones como:

Apoyo al municipio de Pajapan mediante el suministro de 100 mil litros de combustible; 60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel, con un valor de más de 20 millones de pesos.

mediante el suministro de 100 mil litros de combustible; 60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel, con un valor de más de 20 millones de pesos. A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente ( PACMA ) se invertirá un monto de 15 millones de pesos para la adquisición de artes de pesca.

) se invertirá un monto de para la adquisición de artes de pesca. Desde el 17 de marzo opera la Unidad Médica Móvil de Pemex para brindar servicios de salud en los municipios afectados.

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A la vez, afirmó que incorporó a través de un esquema de contratación temporal a pobladores de las comunidades afectadas para labores de saneamiento.

La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro

En otro punto, el Gobierno Federal comunicó que se sostiene una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo detectado, a través de imágenes satelitales, desplazamiento de buques en el área con apoyo de drones y sobrevuelos de aeronaves de la Armada de México.

Sin especificar de que asociación se trata, advirtió que “la imagen difundida públicamente y ampliamente por una ONG es claramente falsa, al ser una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base” que no corresponde a imágenes satelitales reales.

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Además, se informó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismos de la Semarnat, realizan inspecciones de sitio, recorridos terrestres y sobrevuelos de verificación en Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas.

Esto, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el sector de hidrocarburos; ASEA ha llevado a cabo 11 recorridos de supervisión en los municipios de Coatzacoalcos, Pajapan, Antón Lizardo, Boca del Río, Alvarado y Tuxpan, Veracruz, mientras que Profepa ha visitado más de 32 sitios, incluyendo playas, lagunas, ríos y arroyos.

Finalmente, se señaló que una vez determinado el origen del incidente, se procederá conforme al marco legal vigente para deslindar responsabilidades y, en su caso, imponer sanciones administrativas, penales y ambientales.

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“Se continuará implementando medidas de remediación ambiental, apoyo a la restauración de ecosistemas y compensación a los sectores afectados como las comunidades pesqueras. Por otro lado se continúan monitoreando las zonas marinas para recuperar cualquier hidrocarburo existente, antes de que llegue a la costa”, concluyó.

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