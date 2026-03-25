Más Información
Sheinbaum destaca acuerdo con Cuba y permanencia de médicos en México; seguirá envío de ayuda humanitaria
"La Regeneración", el diario feminista para el que Morena destina 195 millones de pesos; reporta gasto en 47 números, solo realiza 34
Comisión del Senado avala ingreso a México de 35 militares de EU; alistan capacitación rumbo al Mundial 2026
Jurado de California declara a Meta y Youtube responsables de daños por adicción a redes sociales; pagarán 3 mdd de indemnización
Ataques en escuelas de México: recuento de los casos que han marcado al país; violencia que alarma a las aulas
El Gobierno Federal, a través de diferentes dependencias, informó que se continúan ejecutando acciones integrales para atender la presencia de hidrocarburos detectada en zonas costeras de Veracruz y Tabasco, tras un derrame petrolero que ha afectado más de 630 kilómetros de línea de sota de acuerdo con la organización Greenpeace México.
En un comunicado, detalló que las labores se desarrollan bajo cinco ejes prioritarios:
- Limpieza y saneamiento de playas y zonas costeras
- Atención y apoyo a comunidades pesqueras
- Indagación técnica sobre el origen del hidrocarburo
- Supervisión de la ASEA y Profepa
- Acciones subsecuentes tras la identificación del origen
Sobre el primer punto, detalló que hay labores permanentes de limpieza en playas, cuerpos de agua y áreas de manglar afectadas, mediante brigadas que realizan recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de cordones oleofílicos para la recuperación del hidrocarburo.
Lee también Sheinbaum rechaza ampliación del muro fronterizo con EU; dice que hay otras medidas para el control migratorio
En ese sentido, indicó que hasta la fecha se han logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 km de litoral, en inmediaciones de los aeropuertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, en la entidad veracruzana; así como en Dos Bocas, Tabasco.
Pemex anuncia apoyo a pescadores
En el segundo punto, Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que mantiene comunicación directa con cooperativas y pescadores afectados, a quienes ha brindado acompañamiento técnico.
Según la paraestatal, se han realizado esquemas de apoyo para mitigar afectaciones económicas en este sector, derivadas de la contingencia, con un monto de más de 35 millones de pesos destinados a acciones como:
- Apoyo al municipio de Pajapan mediante el suministro de 100 mil litros de combustible; 60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel, con un valor de más de 20 millones de pesos.
- A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) se invertirá un monto de 15 millones de pesos para la adquisición de artes de pesca.
- Desde el 17 de marzo opera la Unidad Médica Móvil de Pemex para brindar servicios de salud en los municipios afectados.
Lee también Sheinbaum respalda candidatura de Bachelet a la ONU pese a retiro de apoyo de Chile; “es una mujer que busca la paz”, afirma
A la vez, afirmó que incorporó a través de un esquema de contratación temporal a pobladores de las comunidades afectadas para labores de saneamiento.
En otro punto, el Gobierno Federal comunicó que se sostiene una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo detectado, a través de imágenes satelitales, desplazamiento de buques en el área con apoyo de drones y sobrevuelos de aeronaves de la Armada de México.
Sin especificar de que asociación se trata, advirtió que “la imagen difundida públicamente y ampliamente por una ONG es claramente falsa, al ser una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base” que no corresponde a imágenes satelitales reales.
Lee también Sheinbaum habla sobre muerte de maestras a manos de un alumno; considera necesario debate público sobre juzgar a menores como adultos
Además, se informó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismos de la Semarnat, realizan inspecciones de sitio, recorridos terrestres y sobrevuelos de verificación en Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas.
Esto, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el sector de hidrocarburos; ASEA ha llevado a cabo 11 recorridos de supervisión en los municipios de Coatzacoalcos, Pajapan, Antón Lizardo, Boca del Río, Alvarado y Tuxpan, Veracruz, mientras que Profepa ha visitado más de 32 sitios, incluyendo playas, lagunas, ríos y arroyos.
Finalmente, se señaló que una vez determinado el origen del incidente, se procederá conforme al marco legal vigente para deslindar responsabilidades y, en su caso, imponer sanciones administrativas, penales y ambientales.
Lee también SRE reporta 13 mexicanos fallecidos en EU en operativos o bajo custodia del ICE; manifiesta condena en 14 comunicaciones diplomáticas
“Se continuará implementando medidas de remediación ambiental, apoyo a la restauración de ecosistemas y compensación a los sectores afectados como las comunidades pesqueras. Por otro lado se continúan monitoreando las zonas marinas para recuperar cualquier hidrocarburo existente, antes de que llegue a la costa”, concluyó.
SRE reporta 13 mexicanos fallecidos en EU en operativos o bajo custodia del ICE; manifiesta condena en 14 comunicaciones diplomáticas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]