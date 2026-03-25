Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que 13 personas mexicanas han fallecido en Estados Unidos en operativos contra migrantes o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés).

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 25 de marzo en Palacio Nacional, Velasco indicó que la SRE ha manifestado su rechazo a estas muertes en 14 comunicaciones diplomáticas y manifestó que se trata de un tema absolutamente “doloroso”, desgarrador” e “inaceptable”.

¿Dónde han fallecido migrantes mexicanos a manos del ICE?

Abundó que cuatro de estos “casos terribles” se registraron en California; tres en Georgia; dos en Arizona; uno en Texas; uno en Florida; uno en Misuri; y otro en Illinois. Las personas que murieron en estas condiciones tenían entre 19 y 69 años de edad.

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Sobre las presuntas causas de muerte, Velasco expuso que hay seis casos de complicaciones médicas; cuatro de suicidio; dos casos que fueron durante operativos realizados; y un caso de un tiroteo en Dallas.

México ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas a EU por muertes de mexicanos

Roberto Velasco señaló que se han brindado apoyos para la repatriación de restos, aunque algunos familiares han declinado la ayuda. En estas acciones se han erogado 22 mil 288 dólares estadounidenses.

El subsecretario de la SRE destacó las asesorías legales que se brindan los familiares de los connacionales fallecidos para que tomen una decisión.

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“Hemos enviado 14 comunicaciones diplomáticas al gobierno de los Estados Unidos, manifestando que esto nos parece inaceptable, manifestando nuestra enorme preocupación y rechazo a que esto ocurra de esta manera. Por supuesto hemos sido, por instrucciones de la presidenta, muy enérgicos en este planteamiento.

“Hemos recibido 12 respuestas del Departamento de Estado a estas comunicaciones, y se nos ha informado por parte del Departamento de Estado que se han abierto en todos los casos investigaciones por arte de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE y naturalmente estaremos dando un seguimiento muy puntual”, dijo Velasco al señalar que se busca justicia.

“Hay casos que son absolutamente desoladores”, expresó al mencionar el de una mujer que perdió a su esposo y se quedó con su bebé.

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Nuevo canal de comunicación directa va por evitar acoso laboral

Ante las denuncias y quejas planteadas en algunos Consulados, el subsecretario de la SRE indicó que se atienden con un nuevo canal de comunicación directa para evitar acoso laboral y promover la igualdad de género.

También informó que como parte del sorteo “México con M de Migrante” se recaudaron 115 millones de pesos que serán ejercidos en todo el año y hasta ahora van 31 millones de pesos en diferentes acciones como atención a 2 mil 300 connacionales,; 128 casos de representación legal en materia migratoria y penal; y fortalecimiento del programa de visitas de protección consular, entre otras.

Roberto Velasco puntualizó que el envío de notas diplomáticas es para buscar justicia en casos concretos y cuestionar cuáles son las condiciones para que 13 personas hayan perdido la vida en estas circunstancias, así como plantear las medidas que debe garantizar el gobierno de Estados Unidos, en particular con ICE, para que no haya repetición.

-”¿Hay alguna una respuesta de investigación ya finalizada en el caso de las 12 cartas que han respondido?”, se le cuestionó.

-”No, todavía no, las investigaciones continúan”, detalló el subsecretario para América del Norte.

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