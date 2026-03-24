A un año de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzaron una colaboración a través del sitio Acción Migrante, se han atendido a mil 408 personas usuarias en salud mental, orientación jurídica y capacitación.

Reportaron que con esta estrategia a favor de personas migrantes se han fortalecido las herramientas disponibles en el marco de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

Además, se presentaron avances del nuevo modelo de atención consular para facilita trámites y brindar mayor cercanía con las comunidades mexicanas.

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El canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que la principal tarea de la Secretaría que preside es la atención y protección de las y los connacionales en todo el mundo, independientemente de su calidad migratoria.

Por su lado, el rector Leonardo Lomelí apuntó que "hay un vasto potencial para acercar a las comunidades mexicanas en Estados Unidos", no solo con asesoría legal y apoyo psicológico, sino también con educación.

Se atienden consultas sobre derecho mexicano

Desde su lanzamiento en febrero de 2025 y hasta el 4 de febrero de 2026, la plataforma había registrado más de 81 mil visitas, lo que equivale a un promedio de una visita cada seis minutos.

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Al 4 de marzo de 2026, se realizaron 956 tamizajes de salud mental y en julio de 2025 se estableció el Centro Telefónico de Orientación Jurídica de la UNAM que atiende consultas sobre derecho mexicano.

De la Fuente dijo que se cuenta fundamentalmente dos herramientas: la diplomática y la jurídica: "Y estamos tratando de llevarlas con la mayor eficiencia que somos capaces, al mismo tiempo que podamos generar condiciones para apoyarlos en otras necesidades tan sensibles como son sus necesidades psicosociales".

“Podemos acercar también lo que constituye la principal encomienda de nuestra Universidad: los beneficios de la educación. Hay mucho por hacer y de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores podemos dar continuidad a estos trabajos y ampliar las metas que nos hemos trazado”, dijo el rector.

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La Universidad y la Secretaría acordaron colaboración para el apoyo de migrantes mexicanos. Foto: X (@SRE_mx).

Atención consular

Agregó que se podrían ofrecer otros servicios como la asistencia médica en línea, a través de la participación de las facultades que imparten la carrera de Medicina; acercar los beneficios de la cultura a los connacionales, entre otros.

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, destacó los avances que se han alcanzado con el nuevo modelo de atención consular que ha permitido homologar y simplificar todos los trámites que se realizan en la red consular.

La directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva Ruiz, destacó que la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior constituye una prioridad irrenunciable del Estado mexicano, y el eje que orienta cada acción de la red consular.

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