Ante "los cambios que experimenta el mundo", el canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que América Latina y el Caribe deberían hacer todo lo que esté a su alcance para articular "una respuesta más contundente, de mayor concertación, más solidaridad, más generosidad y más acción colectiva".

Esto porque, dijo, el contexto obliga a reafirmar ese propósito no sólo como aspiración, sino como urgencia.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participó este sábado en la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores, en el marco de la X Cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Bogotá.

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“No siempre ha sido posible, pero sí hemos encontrado fórmulas viables y alternativas lo suficientemente importantes y atractivas como para no desecharlas. Este sigue siendo un espacio para encontrar soluciones a muchos de esos retos comunes”, dijo al señalar que en la CELAC se ha demostrado que trabajar juntos es posible.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que la realidad es que muchos de los cambios que experimenta el mundo se traducen en preocupaciones cotidianas para los pueblos en el precio de los alimentos, en la escasez de medicamentos y de vacunas, o en la escasez del combustible y la precariedad de algunos de los servicios básicos.

Señaló que para México hay una agenda positiva que debe apuntalarse y delineó varios puntos para contribuir a fortalecer la soberanía regional: seguridad alimentaria; mejor abastecimiento de vacunas y medicamentos; prevención y gestión adecuada ante desastres naturales; seguridad y la transición energética; y el impulso a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.

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El titular de la SRE reiteró que continuará el envío de ayuda humanitaria a Cuba.

Destaca ánimo deportivo rumbo a la FIFA 2026

De cara a la Copa FIFA 2026, Juan Ramón de la Fuente invitó a todos los países a disfrutar este evento, del que aseguró nuestro país está listo.

"El ánimo deportivo será un poderoso puente entre nuestras sociedades", dijo.

Ante el encuentro México- Sudáfrica, mencionó que simbolizará el espíritu de unión entre las regiones, además de una celebración de amistad entre los pueblos.

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