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En el marco de su participación en el Foro de Alto Nivel CELAC-África que se realiza en Bogotá, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo encuentros con sus homólogos de Colombia, Cuba, Ghana y Haití para fortalecer los lazos con dichos países.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que en su encuentro con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, Juan Ramón de la Fuente le reiteró más ayuda humanitaria para la isla y una relación bilateral estrecha.
En el encuentro con su homóloga de Colombia, Rosa Villavicencio agradeció la presencia de México en el evento y los resultados en materia de seguridad que se han alcanzado, con respeto a ambas soberanías.
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"Convinieron continuar fortaleciendo la agenda en temas migratorios", dijo la SRE.
En su encuentro con la canciller del nuevo gobierno de transición de Haití, Raina Forbin, el secretario De la Fuente reafirmó la cooperación para el desarrollo en el ámbito bilateral y el apoyo en foros multilaterales para la consolidación del proceso democrático.
El titular de la SRE también sostuvo un encuentro con el canciller de Ghana, Samuel Okudzeto, a quien agradeció la próxima apertura de la embajada de ese país en México para el fortalecimiento de la relación birregional.
Ella es Mónica Zambada Niebla, hija de "El Mayo", detenida y liberada por el Ejército; fue excluida de la lista negra en EU
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