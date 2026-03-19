En el marco de la visita a México del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con la delegación empresarial alemana, previo a la reunión que sostendrá con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la reunión con representantes de Merck, Bosch, Flix y diversas pymes alemanas, el canciller De la Fuente destacó su importancia para ambas economías y señaló que las empresas alemanas han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la base industrial mexicana.

Particularmente, dijo, en sectores como el automotriz, la ingeniería, los químicos, el farmacéutico y la manufactura avanzada.

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Canciller Juan Ramón de la Fuente se reúne con la delegación empresarial alemana y aborda temas económicos (19/03/2026). Foto: Especial

"Así como los fuertes flujos de comercio e inversión, que colocan a México como el principal socio comercial de Alemania en América Latina, con más de 2 mil100 empresas de ese país operando en el nuestro y generando más de 300 mil empleos de alta calidad", destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el encuentro, acompañaron al canciller el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; los directores generales de Diplomacia Económica, Farid Hannan; para Europa, Octavio Tripp y de Coordinación Política, Pedro Matar.

La delegación empresarial alemana estuvo acompañada por la secretaria de Estado Gitta Connemann; el jefe de División en la Oficina del Presidente Federal, Johannes Scheube; el secretario privado de la secretaria de Estado, Lars Jüngling-Dahlhoff, y personal de la embajada de Alemania en México.

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