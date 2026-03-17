Más Información
Pódcast busca “difundir ideales" de Morena... pero oculta sus gastos; en Meta desembolsó casi 300 mil pesos
SCJN avala extinción de fideicomisos ordenados por AMLO; no hubo violaciones en el proceso legislativo, dice
Plan B de reforma electoral va al Senado, anuncia Sheinbaum; en esto consiste el proyecto de la Presidenta
En el marco de la Convención Bancaria en Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista este jueves 19 de marzo un encuentro con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.
En su conferencia mañanera de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que abordarán temas como la relación bilateral.
“Los temas que normalmente vemos con los presidentes que vienen: relación de amistad, cultural y comercial. Ahora se actualiza el tratado comercial con Europa; ya viene en abril y estuvieron aquí varios empresarios de los países nórdicos, justamente por esta actualización.
Lee también Sheinbaum y Zaldívar explican simplificación de elección del Poder Judicial; son menos boletas, dicen
“Interesados en invertir en México y también de cómo veíamos la actualización del tratado, y lo mismo era con el presidente de Alemania: temas culturales, educativos, de comercio y de inversión”, mencionó.
Plan B de reforma electoral va al Senado, anuncia Sheinbaum; en esto consiste el proyecto de la Presidenta
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]