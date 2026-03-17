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En el marco de la Convención Bancaria en Cancún, la presidenta alista este jueves 19 de marzo un encuentro con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que abordarán temas como la .

“Los temas que normalmente vemos con los presidentes que vienen: relación de amistad, cultural y comercial. Ahora se actualiza el tratado comercial con Europa; ya viene en abril y estuvieron aquí varios empresarios de los países nórdicos, justamente por esta actualización.

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“Interesados en invertir en México y también de cómo veíamos la actualización del tratado, y lo mismo era con el presidente de Alemania: temas culturales, educativos, de comercio y de inversión”, mencionó.

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mahc/apr

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