La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan B de la reforma electoral que plantea, principalmente, reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que este Plan B será enviado al Senado.

“Tiene reforma constitucional, y posteriormente su reforma legal. También incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales“, dijo la Mandataria federal.

Claudia Sheinbaum y Rosa Icela Rodríguez presentan el Plan B de la reforma electoral que será enviado al Senado de la República. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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Reducción de privilegios y revocación de mandato, el objetivo del Plan B

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), expuso la reducción de privilegios y fortalecimiento de la revocación de mandato.

“Tiene como principio fundamental disminuir los privilegios, excesos en el ejercicio de la función pública; mantenemos el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la cuarta transformación, que es la austeridad republicana, se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana (...).

“Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra Presidenta, no puede ser gobierno rico con pueblo pobre”, refirió la secretaria de Gobernación.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en la conferencia matutina del 17 de marzo de 2026. Foto: Gabriel ano / EL UNIVERSAL

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Así se implementaría el Plan B de reforma electoral

Sobre la reducción de privilegios, Rodríguez expuso que en el caso de los municipios, la reducción del número de regidurías será de siete hasta un máximo de 15. Es importante la limitación a una sindicatura por municipio.

Mencionó que en el caso de los congresos locales, el tope presupuestal se hace del 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad.

“Los ahorros, producto de esta iniciativa, los ahorros de esta reducción tanto en regidurías como en congresos locales, serán utilizados en obra de infraestructura pública de los municipios y las propias entidades federativas”, señaló.

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Agregó que la iniciativa también comprende que funcionarios del INE, Tribunales y órganos electorales estatales no podrán ganar más que la Presidenta, además que ya no habrá bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.

En el Senado, dijo, se acordó una reducción de gasto progresivo hasta llegar a un 15%.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en la conferencia matutina del 17 de marzo de 2026. Foto: Gabriel ano / EL UNIVERSAL

Revocación de mandato, en el tercer año del sexenio

Sobre la revocación de mandato, dijo que es el derecho que tiene la ciudadanía para decidir si la Presidenta debe continuar en el cargo y se propone la realización del primer domingo de junio del tercero o cuarto año; es decir 2027 o 2028.

Sheinbaum Pardo aclaró que actualmente está para el cuarto año: “Lo que se propone es que pueda ser en el tercero o cuarto año”.

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Reformas a leyes secundarias

En referencia a las reformas a leyes secundarias, la titular de Segob mencionó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para poner topes a las remuneraciones de consejeros y altos funcionarios del INE.

Explicó que en el artículo 104 se propone el inicio de los cómputos de la elección federal a la conclusión de la llegada del primer paquete. “No estamos hablando de PREP”, indicó.

Rosa Icela Rodríguez también destacó convenios con diversas autoridades en materia de fiscalización; uso de tecnologías para fiscalización; e inicio de cómputos locales.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en la conferencia matutina del 17 de marzo de 2026. Foto: Gabriel ano / EL UNIVERSAL

En cuanto a la ley General de Partidos Políticos, mencionó que el artículo 30 tiene como obligación transparentar las remuneraciones de los dirigentes; el artículo 50, la obligación de reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante el sistema bancarizado; así como el tope de remuneraciones en UMAS menor al salario de la presidenta y la prohibición en campañas de recursos ilícitos o de orígen no comprobable en las campañas.

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También la prohibición de recursos provenientes del extranjero y aportaciones en efectivo.

“Esta reforma responde a los retos actuales de nuestra nación y como lo dijimos en otro momento, continuaremos trabajando para construir un país más justo, equitativo y democrático.

“Este gobierno se ha comprometido en todo momento en ampliar los derechos democráticos y en ese sentido, seguiremos avanzando. En resumen, esta reforma va por menos privilegios y más participación”, declaró Rosa Icela Rodríguez.

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