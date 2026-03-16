Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, indicó que están a la espera de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decida si enviará su "plan b" de la reforma electoral al Senado o a San Lázaro este martes.

Tras salir esta noche de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde revisaron temas legislativos, Monreal indicó que "por este momento" quedaron fuera del plan b las fechas para la revocación de mandato y la elección judicial.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, indicó que están a la espera de que la presidenta Claudia Sheinbaum decida si enviará su "plan b" de la reforma electoral al Senado o a San Lázaro este martes 17 de marzo#Video : @lalodinaa pic.twitter.com/7y9EJiHSbr — El Universal (@El_Universal_Mx) March 17, 2026

"Creo que adicionalmente pueden presentarse una reforma en materia judicial, adicionalmente a esta. Pero está valorándolo ella y esta valorando si proponen a no la modificación de la fecha del Poder Judicial o se mantiene como esta", dijo.

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Agregó que la revocación sería dentro del tercero o cuarto año.

Monreal expuso que el plan b tiene modificaciones a cuatro artículos constitucionales referentes a revocación, consulta, tope de regidores, recursos de Congresos locales y remuneraciones: el 35, el 115, 116 y 134.

Reiteró que los partidos aliados, PVEM y del Trabajo, garantizaron si respaldo al 100% al plan b.

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