La agraviada Cira Claudia Cruz Díaz fue víctima de violencia institucional y abuso de autoridad por parte del Juez de Control del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Octavio Ruiz Pereira, denunció la Red Intercultural de Abogadas de Chiapas.

El juez no nada más vulneró los derechos humanos de la mujer deliberadamente, sino que violó los principios que rigen el proceso penal acusatorio, al olvidar que su deber como servidor público es proceder como tercero imparcial, garante de los derechos procesales de las partes en condiciones de igualdad.

Con esa conducta fortaleció el estigma de que la justicia no existe debido a la desconfianza en las instituciones públicas por los altos índices de impunidad, desigualdad y corrupción, añadió la agrupación.

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Cruz Díaz , víctima de violencia familiar y despojo, dijo que la audiencia inicial se estableció para el 10 de marzo con el propósito de vincular a proceso a sus agresores, que son sus siete hermanos, en contra de quienes se inició una carpeta de investigación por violencia familiar y despojo.

Un día antes, su asesor jurídico le dijo que ya no defendería su caso, por tanto la mujer acudió temprano para pedir al juez que pospusiera la audiencia por hallarse indefensa

En estado de indefensión, agregó, porque no disponía de un abogado, pero el juez se negó, pese a que presentó la promoción fundamentada como derecho de la víctima.

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El mismo juez, comentó, le designó a un abogado, quien también le pidió que difiriera la audiencia porque no conocía el expediente.

El juez la ignoró, y le recalcó que conoce el sistema. Siguió con la audiencia, la concluyó y sus agresores se acogieron al término de 144 horas para extender el plazo que continuará el lunes.

Denunció que sus hermanos la han violentado desde hace cinco años. La sacaron de su casa, no obstante que posee escritura pública que le dejó su padre.

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"Solicité al juez que aplicara medidas cautelares para evitar que me sigan violentando, pero no hizo caso, y tampoco le hizo caso al abogado”, reclamó Claudia

La Red Intercultural de Abogadas de Chiapas expresó que todas las víctimas tienen derecho a elegir a su asesor jurídico de confianza en cualquier etapa del procedimiento. Esa decisión debe ser garantizada por el órgano jurisdiccional.

Por el caso pidió la intervención del magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillen, para frenar los abusos de autoridad.

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