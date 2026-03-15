Cuernavaca, Mor.- La “Resistencia Estudiantil”, cuyos alumnos tiene en su poder el edificio de rectoría y el campus central de la UAEM, informó que luego de dos mesas de trabajo entre las distintas facultades recopilaron 28 pliegos petitorios provenientes de diferentes comunidades estudiantiles de la UAEM, obtenidos con apoyo de sus representantes.

Lo que sigue, informaron en un comunicado es organizar y sistematizar estas demandas y para tal fin integraron una Comisión de Apoyo al Pliego con el consenso de los representantes, cuyos miembros trabajan en la integración y consolidación de los puntos en común de los distintos pliegos, para su posterior revisión y aprobación por las representaciones de todas las facultades.

La Resistencia Estudiantil informó asimismo que recibieron apoyo de integrantes de la comunidad UAEM para la elaboración de una carta de no represalias, documento necesario para garantizar condiciones de participación y seguridad para las y los estudiantes que forman parte de este proceso.

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De manera independiente, el comité estudiantil de la Facultad de Medicina, campus recuperado ayer, entregó ayer al gobierno de Morelos un pliego petitorio que destaca la instalación de cámaras de videovigilancia, mejora de luminarias y otras medidas para reforzar la seguridad en la zona, derivado de los hechos de inseguridad que han afectado a la comunidad.

Tanto la Resistencia Estudiantil como los comités universitarios demandan mayores condiciones de seguridad luego de la desaparición de dos de sus compañeras y el hallazgo de sus cuerpos sin vida, en un lapso de 15 días. La diferencia entre ambos es que la Resistencia tomó la UAEM y obligó al paro de labores, mientras que algunos comités están a favor de reactivar las clases presenciales.

En este contexto, ayer circuló un video en redes sociales que exhibe a integrantes de la “Resistencia Estudiantil”, destruyendo cámaras de videovigilancia dentro de instalaciones universitarias, particularmente en áreas de la Facultad de Artes.

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El video provocó cuestionamientos hacia la agrupación estudiantil porque mientras exigen mayor seguridad en los campus, sus acciones son contrarias y dañan la infraestructura y los mecanismos de vigilancia de la universidad.

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