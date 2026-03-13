Cuernavaca.- Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAEM recuperaron su sede mediante la destrucción de los candados de la puerta principal, y arrebataron el control de los accesos al grupo de la “Resistencia Estudiantil”, cuyos integrantes todavía mantienen tomada el campus principal y la torre de rectoría desde hace 11 días.

Por la mañana, los estudiantes de Medicina advirtieron que recuperarían el edificio, situado en una sede alterna al campus universitario, y acusaron que los paristas no pertenecen a esa facultad y tomaron el edificio sin el consenso de la mayoría.

La facultad fue ocupada por la “Resistencia Estudiantil” en demanda de justicia por los feminicidios de sus compañeras Kimberly y Karol, sin embargo, los aspirantes a médicos afirmaron que su asamblea votó en contra del paro de labores. Por el contrario urgieron reactivar las cátedras en aula y las prácticas críticas en hospitales, ante el riesgo de perder el semestre.

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Renata Padilla Laguna, vocera del grupo inconforme, señaló que el retraso académico coloca a los alumnos de la UAEM en una desventaja competitiva irreversible frente a otras instituciones de salud.

La representante estudiantil sostuvo que la mayoría de la comunidad médica desea reanudar el ciclo escolar de forma inmediata.

Rectora llama al diálogo, pero con una comisión

Por su parte, la rectora de la UAEM, Viridiana León Hernández, convocó a la “Resistencia Estudiantil” a un diálogo para atender sus inquietudes y demandas de seguridad, tras los feminicidios de Kimberly y Karol.

En un comunicado, la rectora informó que citó al grupo de alumnos paristas el martes 17 de marzo a las 11:00 horas en el Polideportivo 1 del campus Chamilpa, con el objetivo de abrir un espacio de comunicación con integrantes de la comunidad universitaria.

Precisó, sin embargo, que a este encuentro enviará una comisión institucional coordinada por la Dirección General de Educación Superior e integrada por personal académico, de investigación y de la administración central, para escuchar planteamientos, atender inquietudes y dar seguimiento a los temas que preocupan a estudiantes y trabajadores de la universidad.

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