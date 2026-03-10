Cuernavaca, Mor.- Estudiantes de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) avalaron el Plan Integral de Seguridad Universitaria presentado por la gobernadora Margarita González Saravia, el cual busca atender la violencia contra las mujeres tras los feminicidios de Kimberly y Karol.

Pablo Tamez Ponce, estudiante de esa facultad, señaló que la propuesta tiene como objetivo fortalecer la seguridad dentro de las instalaciones universitarias y responder a la preocupación que existe entre la comunidad estudiantil.

“Los estudiantes estamos en la incertidumbre sobre qué va a suceder con nuestra universidad y por eso queremos atender el problema de raíz de la inseguridad, y poder dialogar en mesas de trabajo con estudiantes y autoridades”, expresó a su salida de la reunión con el subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez Gerardo en Palacio de Gobierno.

Lee también Detienen a hombre que mantuvo como rehén a estilista en Apodaca, Nuevo Leon; víctima presenta heridas por arma blanca

El universitario consideró positivo el proyecto anunciado por la gobernadora, al señalar que en distintos puntos del campus Chamilpa, sede de la UAEM en Cuernavaca, hacen falta luminarias, además de que la instalación de cámaras de vigilancia y postes con botones de pánico podría contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.

Aseguró que estas medidas no vulneran la autonomía de la UAEM y, por el contrario, podrían ayudar a prevenir situaciones de riesgo dentro y en los alrededores del campus.

También adelantó que se realizarán mesas de diálogo con otros estudiantes para construir una propuesta que posteriormente será presentada a las autoridades universitarias.

Lee también Dos días después del 8M, hallan cuerpo sin vida de mujer en la costa de Chiapas; cuerpo no presenta lesiones visibles

En el encuentro no participaron integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), representación institucional de la UAEM.

Ayer personal de la Universidad entregó a los estudiantes que mantienen tomada la institución desde hace ocho días un escrito, firmado por la rectora Viridiana León Hernández, para invitarlos a dialogar este martes, pero no hubo respuesta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr