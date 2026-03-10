Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; hay restricciones vehiculares

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; hay restricciones vehiculares

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Monterrey, Nuevo León. - Después de mantener como a una estilista, un hombre fue detenido en el municipio de Apodaca, en Nuevo León.

Los hechos se reportaron en un establecimiento ubicado sobre la calle Parque Mitras, en la colonia Balcones del Mezquital.

La Secretaría de Seguridad Pública informó a través de un comunicado que el sujeto habría ingresado al local y con un cuchillo amagó a la víctima.

Lee también

Al ingresar, los elementos de seguridad conversaron con el y en un descuido del mismo lograron detenerlo.

“Los policías preventivos lograron entrar por la parte trasera a la casa en donde estaba habilitada una estética, mientras el victimario tenía sometida a la estilista.

Los preventivos mantuvieron un diálogo con el asaltante y en un momento determinado otros guardias de proximidad entraron al patio, cerca de la cocina, donde aprovecharon una distracción del delincuente para penetrar a la casa y someterlo”, señala la ficha informativa.

Detienen a hombre por tomar de rehén a una mujer en Nuevo León. (10/03/2026). Foto: Especial
Detienen a hombre por tomar de rehén a una mujer en Nuevo León. (10/03/2026). Foto: Especial

Lee también

Se informó que la víctima presentó dos en el cuello y en un brazo, sin embargo, al no se le de gravedad no fue necesario el traslado a algún hospital.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]