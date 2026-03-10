Monterrey, Nuevo León. - Después de mantener como rehén a una estilista, un hombre fue detenido en el municipio de Apodaca, en Nuevo León.

Los hechos se reportaron en un establecimiento ubicado sobre la calle Parque Mitras, en la colonia Balcones del Mezquital.

La Secretaría de Seguridad Pública informó a través de un comunicado que el sujeto habría ingresado al local y con un cuchillo amagó a la víctima.

Al ingresar, los elementos de seguridad conversaron con el asaltante y en un descuido del mismo lograron detenerlo.

“Los policías preventivos lograron entrar por la parte trasera a la casa en donde estaba habilitada una estética, mientras el victimario tenía sometida a la estilista.

Los preventivos mantuvieron un diálogo con el asaltante y en un momento determinado otros guardias de proximidad entraron al patio, cerca de la cocina, donde aprovecharon una distracción del delincuente para penetrar a la casa y someterlo”, señala la ficha informativa.

Se informó que la víctima presentó dos heridas por arma blanca en el cuello y en un brazo, sin embargo, al no se le de gravedad no fue necesario el traslado a algún hospital.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

