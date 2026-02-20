Dos personas, entre ellas el trabajador de un medio de comunicación, fueron agredidas por un sujeto con un arma blanca en calles de la alcaldía Cuauhtémoc; el presunto responsable fue detenido en Iztacalco y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de homicidio.

La SSC informó que los operadores del Centro de Control y Comando (C2) Centro tomaron conocimiento de dos personas heridas por arma blanca en calles de la colonia Doctores.

Policías en campo se acercaron al lugar, donde uno de los lesionados, quien dijo ser trabajador de una televisora, refirió que al viajar en moto tuvo una discusión con un hombre, quien sacó una navaja y lo hirió.

El segundo herido intentó detener la pelea pero también fue atacado, por lo que los oficiales solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc llegaron al lugar y atendieron a los heridos, uno de ellos fue trasladado a un hospital.

Mientras que policías dieron seguimiento del presunto agresor, quien fue alcanzado en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Santa Anita, de la alcaldía Iztacalco.

El sujeto de 56 años fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación.

