Ecatepec, Mex.- Con una inversión de 40 millones de pesos de los gobiernos municipal, estatal y federal fue repavimentada la Avenida Tecnológico y su respectiva continuación de Maravillas, obra que consta de 2.5 kilómetros y que beneficiará a 57 mil personas.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, fue la encargada de inaugurar las vialidades, mismas que, de acuerdo con los vecinos, no recibían mantenimiento desde hace más de 30 años.

Las arterias viales intervenidas cruzan por varias comunidades y conectan con las Avenidas Central y R1, además de que forman parte de los 30 kilómetros de Senderos Seguros que tiene proyectados construir el gobierno federal en el municipio de Ecatepec.

Lee también Cae presunto responsable de ataque armado contra "El Pato" en deportivo de la Venustiano Carranza; portaba dos subametralladoras

Las zonas intervenidas cruzan por varias comunidades y conectan con las Avenidas Central y R1. Foto: Especial.

“Hoy estamos en comunión, en coordinación cerrando filas el gobierno federal, el gobierno del Estado y el gobierno municipal. Y esta obra es sólo un botón de muestra de lo que hace cuando tenemos una coordinación”, expresó Cisneros Coss.

En el asfalto fue plasmado un mural con la leyenda “Ecatepec Amor y Paz”, agregó la edil al recorrer la nueva obra en compañía de habitantes de las colonias Valle de Aragón, Jardines del Tepeyac, Valle de Anáhuac, Zapata y Valle de Guadalupe.

"Pésimas condiciones"

Habitantes de dichas comunidades mencionaron que la Avenida Tecnológico estaba en pésimas condiciones, pues tiene más de 30 años de antigüedad y en ese lapso nunca había sido repavimentada en su totalidad.

Lee también SSC realiza operativo de revisión a vehículos de transporte de materiales peligrosos en alcaldía Álvaro Obregón; levantan 6 infracciones

La explicación técnica de la obra fue emitida por el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, quien expuso que la Av. Tecnológico y su continuación Maravillas tiene una longitud de 2.5 kilómetros lineales, de los que 1.8 km fueron repavimentados por el gobierno municipal y 700 metros por el gobierno estatal.

Con una inversión de 40 millones de pesos se repavimentó la Avenida Tecnológico. Foto: Especial.

Son 40 millones 18 mil 300 pesos de inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), la cual beneficiará a 12 mil habitantes de las colonias por las que pasa y a 45 mil habitantes de manera indirecta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr