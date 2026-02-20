La Policía de la Ciudad de México capturó a un sujeto por su presunta responsabilidad en el ataque a tiros, registrado la mañana del jueves 19 de febrero en un deportivo de la alcaldía Venustiano Carranza, en contra de un hombre identificado como "El Pato".

El sospechoso fue aprehendido con dos armas tipo subametralladora y varias dosis de droga.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) mencionó que, tras el ataque en contra del sujeto de 21 años de edad, se dio seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Norte y se logró ubicar a un sujeto que salió del deportivo y escapó rumbo a la alcaldía Gustavo A. Madero.

Cae presunto responsable de ataque armado contra "El Pato" en deportivo de la Venustiano Carranza; portaba dos subametralladoras. Foto: Especial.

Por lo anterior, los oficiales montaron vigilancias fijas y discretas en calles de la colonia Cerro Prieto, ubicando a un sujeto que portaba un arma de fuego sobre la calle de Cairo.

El sospechoso, al ver a los oficiales, ingresó en un multifamiliar hasta donde fue seguido e interceptado.

Tras una revisión se le encontraron dos armas de fuego tipo subametralladora con cargadores, 24 cartuchos útiles y 99 dosis de aparente cocaína en piedra.

Dos mujeres y un menor de edad se acercaron y trataron de impedir que el sospechoso fuera detenido, sin embargo, también fueron aprehendidas, confirmó la SSC.

Por lo anterior, el sujeto de 19 años de edad, así como el menor de 14 y las dos mujeres de 22 y 50 años, fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

El jueves 19 de febrero, un hombre de 21 años de edad a quien identificaron como "El Pato", fue atacado a tiros cuando se encontraba en la zona de aparatos fijos de un deportivo en la colonia Jardín Balbuena.

