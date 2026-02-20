Más Información

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

SRE pide información de familias mexicanas detenidas por el ICE en centro de Texas; prioriza casos de menores

SRE pide información de familias mexicanas detenidas por el ICE en centro de Texas; prioriza casos de menores

José Ángel Gurría Treviño, el exfuncionario con pensión dorada; su paso por Nafin, Hacienda y la OCDE

José Ángel Gurría Treviño, el exfuncionario con pensión dorada; su paso por Nafin, Hacienda y la OCDE

¡Shakira llega al Zócalo!: confirma show en el corazón de la capital

¡Shakira llega al Zócalo!: confirma show en el corazón de la capital

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaron un dispositivo de de transporte de materiales peligrosos en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito revisaron pipas de gas de manera aleatoria en la , de la colonia Lomas de Santa Fe, informó la SSC.

SSC realiza operativo de revisión a vehículos de transporte de materiales peligrosos en alcaldía Álvaro Obregón; infraccionan a 6. Foto: Especial.
SSC realiza operativo de revisión a vehículos de transporte de materiales peligrosos en alcaldía Álvaro Obregón; infraccionan a 6. Foto: Especial.

Lee también:

Los uniformados verificaron que los transportes fueran manejados dentro de los límites de velocidad establecidos.

Resultado de las 30 revisiones realizadas se levantaron seis infracciones, todas relacionadas con el , y se tomó una garantía.

Las revisiones se realizaron de forma aleatoria. Foto: Especial.
Las revisiones se realizaron de forma aleatoria. Foto: Especial.

La SSC informó que estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de verificar que se cumpla lo establecido por la normativa en materia de transportes de gas y prevenir riesgos a la población.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]