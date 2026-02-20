Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaron un dispositivo de revisión a vehículos de transporte de materiales peligrosos en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito revisaron pipas de gas de manera aleatoria en la carretera México-Toluca, de la colonia Lomas de Santa Fe, informó la SSC.

SSC realiza operativo de revisión a vehículos de transporte de materiales peligrosos en alcaldía Álvaro Obregón; infraccionan a 6. Foto: Especial.

Los uniformados verificaron que los transportes fueran manejados dentro de los límites de velocidad establecidos.

Resultado de las 30 revisiones realizadas se levantaron seis infracciones, todas relacionadas con el exceso de velocidad, y se tomó una garantía.

Las revisiones se realizaron de forma aleatoria. Foto: Especial.

La SSC informó que estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de verificar que se cumpla lo establecido por la normativa en materia de transportes de gas y prevenir riesgos a la población.

