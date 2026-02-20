Más Información
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) auxiliaron a una mujer en labor de parto y recibieron a su bebé en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa.
La SSC informó que los oficiales realizaban patrullaje en calles de la colonia Mixcóatl cuando recibieron la alerta por parte de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, por una mujer a punto de dar a luz en su hogar.
Los efectivos se movilizaron al lugar y solicitaron una ambulancia, pero al ver que el parto era inminente aplicaron sus conocimientos de actuación y recibieron a una bebé.
Tras el primer llanto de la recién nacida, fue entregada a su madre.
Paramédicos de Protección Civil llegaron al inmueble y estabilizaron a la madre y su hija, para luego trasladarlas a un hospital para recibir atención especializada.
