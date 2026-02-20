La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) publicó las reglas de operación del programa Ciudad de Utopías, en donde se contempla la contratación de mil 602 personas para que operen las Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social y Cultural (Utopías) que estarán por toda la Ciudad de México.

En las reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial, se estima que las Utopías tengan un alcance de 3 millones 520 mil 618 personas en las distintas sedes, de las cuales se espera que 70% sean mujeres (2 millones 464 mil 433) y 30% sean hombres (un millón 56 mil 185).

De acuerdo con el documento, las personas facilitadoras de servicios realizarán actividades de atención ciudadana, cultura de paz, operatividad, comunicación, programación y mantenimiento de los espacios, promoviendo e incentivando procesos comunitarios y sociales.

Para este año, la dependencia contempla contar con un presupuesto de 163 millones 595 mil pesos para este programa.