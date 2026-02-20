La jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a las juventudes e intelectuales, “a no permanecer en silencio frente a la barbarie y a la sinrazón de un contexto internacional cada vez más caótico, desigual, violento y con regresiones en derechos”.

La mandataria capitalina participó esta mañana en la 47 Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería y llamó a dialogar y a construir entre todos una ciudad moderna, sustentable y justa.

“Hago un respetuoso llamado a la juventud y a la intelectualidad que sueña con otros mundos, que podemos ser parte y construir otros mundos, a participar, a participar de manera comunitaria, a participar políticamente, a participar como ciudadana y ciudadano, a comprometernos, a no permanecer en silencio frente a la barbarie y a la sinrazón de un contexto internacional cada vez más caótico, desigual, violento y con regresiones en derechos”, indicó.

“Hago un llamado a dialogar, a construir entre todos una ciudad, una ciudad moderna, sustentable, justa, vibrante, con prosperidad compartida y con futuro, a construir una ciudad al servicio de los olvidados”, expuso.

Se llevó a cabo la inauguración de la edición 47 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El evento contó con la presencia de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

En su mensaje, Clara Brugada celebró la inauguración de la Feria Internacional del Libro y recordó que la Ciudad de México “es una ciudad que se ha convertido en el epicentro cultural de América”.

“Una de las ciudades del mundo con más oferta de espectáculos artísticos, la tercera del planeta en oferta gastronómica y la que tiene más museos del mundo. Declarada también la ciudad como el mejor destino LGBT en América, una ciudad en la que avanzamos con un aumento del 55% en la inversión pública del 2024 a la fecha”, enfatizó.

“Al leer descubrimos que la realidad no es la única posibilidad, que existen otras vidas, otros destinos, otros mundos, otras ideas en la lectura, otras formas de organizar el dolor pero también la esperanza. Y ese descubrimiento es profundamente político porque quien imagina otros mundos también comienza a luchar por ellos”, concluyó.

