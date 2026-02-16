Ecatepec, Méx.— El gobierno municipal de Ecatepec rehabilitó la calle Amatepec, en las colonias Almarcigo Norte y Sur, con una inversión de 10 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fismun). Esta vialidad permaneció 35 años sin atención.

La obra abarca 556 metros lineales y 4 mil 345 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico MR42. Incluye banquetas, guarniciones, reductores de velocidad, balizamiento, tomas domiciliarias nuevas, reparación de descargas sanitarias, renivelación de pozos de visita y colocación de brocales.

“Cuando se llega a un cargo como representante popular, uno se debe únicamente al interés del pueblo. Cuando hay un interés distinto, cuando se combina el interés por el dinero, por los negocios, ya se arruinó la cosa. Eso es lo que ha pasado en este gran municipio. Nunca Ecatepec debió estar así y nosotros tenemos la gran responsabilidad de superar el rezago y trabajar por todo aquello que no hicieron los pasados”, expresó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

La edil resaltó que el municipio adquirió 250 máquinas propias, ahora forman parte de patrimonio local, que no existían antes en la historia de Ecatepec.

Con ellas se pueden ejecutar obras con fondos federales y recursos propios, además de reforzar limpieza, prevención de riesgos y mantenimiento urbano, comentó.