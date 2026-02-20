La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la apertura de 12 nuevos centros de vacunación contra el sarampión que operarán de las 10:00 de la mañana hasta media noche. A partir de este sábado comenzarán a operar seis y el resto el próximo lunes.

En el centro de vacunación que se instaló en Bellas Artes, la mandataria capitalina reiteró el llamado a que la gente acuda, ya que estos 12 centros operarán durante 15 días con horario extendido.

“Queremos informarles que a partir de mañana, arrancamos seis puestos de vacunación más. Estos puestos de vacunación van a ser grandes; van a tener un conjunto de brigadas que van a estar vacunando desde las 10:00 horas de la mañana, hasta las 0:00 horas de la noche”, señaló.

Indicó que los puntos estarán ubicados en lugares estratégicos de la ciudad:

“De esta manera, estaremos promoviendo que la población tenga mejores condiciones, tanto físicas, digo, porque se van a hacer módulos que tengan, bueno, espacios que tengan carpas, sillas, iluminación, audio y el conjunto de vacunadores, para hacerlo más rápido. Y que los que están haciendo fila, estén sentados. Van a ser de horario extendido y va a llegar hasta las 0:00 horas de la noche y así durante 15 días. Estos centros van a durar 15 días”.

Centros que operarán en horario extendido este sábado

En la alcaldía Gustavo A. Madero, el Deportivo Carmen Serdán y en el Politécnico, en Zacatenco; en Iztapalapa, la Utopía Santa Cruz; Cuauhtémoc, en Bellas Artes. En Benito Juárez, en el Parque de los Venados y en Coyoacán, en el Centro de Coyoacán.

El día lunes operarán: en Xochimilco, en el Deportivo Xochimilco; en Álvaro Obregón, en el Bioparque San Antonio; en Azcapotzalco, en el Parque Bicentenario; en Coyoacán, en la Alameda Sur; en Iztacalco, en la Magdalena Mixiuhca; y en Iztapalapa, en el Centro Ixtapalcalli, el Centro Cultural Ixtapalcalli.

Clara Brugada asegura mejores condiciones en los módulos de aplicación del biológico. Foto: Cortesía.

