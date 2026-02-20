Más Información
Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma
Empresas piden indemnizaciones por los aranceles de Trump; reembolsos podrían ascender a 120 mil mdd según NYT
FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido
Pensiones doradas: el caso de José Ángel Gurría Treviño; inconsistencias en su jubilación fueron señaladas desde los años 90
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la apertura de 12 nuevos centros de vacunación contra el sarampión que operarán de las 10:00 de la mañana hasta media noche. A partir de este sábado comenzarán a operar seis y el resto el próximo lunes.
En el centro de vacunación que se instaló en Bellas Artes, la mandataria capitalina reiteró el llamado a que la gente acuda, ya que estos 12 centros operarán durante 15 días con horario extendido.
“Queremos informarles que a partir de mañana, arrancamos seis puestos de vacunación más. Estos puestos de vacunación van a ser grandes; van a tener un conjunto de brigadas que van a estar vacunando desde las 10:00 horas de la mañana, hasta las 0:00 horas de la noche”, señaló.
Lee también Alcaldía Xochimilco publica convocatoria para participar en certamen "La Flor Más Bella del Ejido"; estos son los requisitos
Indicó que los puntos estarán ubicados en lugares estratégicos de la ciudad:
“De esta manera, estaremos promoviendo que la población tenga mejores condiciones, tanto físicas, digo, porque se van a hacer módulos que tengan, bueno, espacios que tengan carpas, sillas, iluminación, audio y el conjunto de vacunadores, para hacerlo más rápido. Y que los que están haciendo fila, estén sentados. Van a ser de horario extendido y va a llegar hasta las 0:00 horas de la noche y así durante 15 días. Estos centros van a durar 15 días”.
Centros que operarán en horario extendido este sábado
En la alcaldía Gustavo A. Madero, el Deportivo Carmen Serdán y en el Politécnico, en Zacatenco; en Iztapalapa, la Utopía Santa Cruz; Cuauhtémoc, en Bellas Artes. En Benito Juárez, en el Parque de los Venados y en Coyoacán, en el Centro de Coyoacán.
Lee también Familiares y amigos de Brenda Aguilar protestan en caseta de cobro autopista México-Querétaro; denuncian desaparición de la joven
El día lunes operarán: en Xochimilco, en el Deportivo Xochimilco; en Álvaro Obregón, en el Bioparque San Antonio; en Azcapotzalco, en el Parque Bicentenario; en Coyoacán, en la Alameda Sur; en Iztacalco, en la Magdalena Mixiuhca; y en Iztapalapa, en el Centro Ixtapalcalli, el Centro Cultural Ixtapalcalli.
SSC realiza operativo de revisión a vehículos de transporte de materiales peligrosos en alcaldía Álvaro Obregón; levantan 6 infracciones
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cdm
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]