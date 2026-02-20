Tepotzotlán, Mex.- Familiares y amigos de la joven desparecida Brenda Aguilar Guadalupe, se manifiestan en la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro, permitiendo el paso libre de vehículos.

Exigen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la colaboración para localizarla, ya que salió a trabajar y no volvió a su casa, ubicada en Cuautitlán Izcalli.

Protestan en la caseta de cobro autopista México-Querétaro. Foto: Especial

A la joven de 21 años de edad la vieron por última vez el pasado 18 de febrero en el pueblo de Santa María Tianguistengo.

“¡No estás sola, nos hace falta Brenda!”, exclaman los manifestantes mientras permiten el paso de las unidades sin que tengan que pagar el peaje de la caseta localizada en el municipio de Tepotzotlán.

Levantamiento de plumas en Carretera México-Querétaro. Foto: Especial

Además de las consignas para pedir que la FGJEM agilice su búsqueda, entregan a la gente que cruza por ahí hojas con el boletín de búsqueda impreso, a fin de difundir la foto de Brenda y pedir la colaboración para su hallazgo.

