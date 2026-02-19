Más Información
Tultitlán, Mex.- Un vehículo de carga y mercancía con reporte de robo y cuyo valor supera el millón de pesos fueron recuperados en la Central de Abastos de esta demarcación, a través de un cateo por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, policía estatal y municipal.
La FGJEM explicó que la unidad de carga fue robada el pasado 5 de febrero en el municipio de Tepotzotlán y cuando el personal de la empresa se da cuenta del cambio de ruta, le dieron seguimiento mediante el GPS.
Una vez que tomaron conocimientos, agentes de la Fiscalía mexiquense rastrearon el vehículo al interior de un local comercial en las inmediaciones de la Central de Abastos, en el municipio de Tultitlán, y al llegar observaron a personas descargando la mercancía.
Tras obtener órdenes de cateo a los locales recuperaron sacos y porrones de materia prima y un vehículo de carga, con un valor estimado de 1.1 millones de pesos, precisó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Además, como consecuencia de los procedimientos de cateo, fueron asegurados 5 vehículos, uno de ellos blindado y con calcomanías de una organización criminal con fachada de sindicato y tanto los locales como los indicios, fueron asegurados por la FGJEM.
