EU anuncia inversión de 40 mdd en México para fortalecer el sistema alimentario; embajador Johnson destaca beneficios

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

"¡Los libros no son tuyos!"; Marx Arriaga es recibido con protestas en Ciudad Juárez tras destitución de la SEP

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Sheinbaum se reúne con Martina L. Cheung, directora de S&P Global; dialogan sobre IA y economía

Cuautitlán Izcalli, Mex.- Un presunto delincuente fue abatido y otro más detenido, luego de participar en un a una casa de empeño, informó el gobierno municipal de .

Elementos de la atendieron un reporte de robo con violencia en la zona de Cofradía de San Miguel, donde dos sujetos amagaron a los encargados y sustrajeron objetos de valor de las vitrinas.

Cuando los oficiales municipales llegaron el negocio, fueron agredidos a disparos, por lo que procedieron a repeler la agresión y posteriormente inició una persecución.

Fue sobre la Avenida de los Valles, donde fueron asegurados ambos sujetos. Sin embargo, uno de ellos perdió la vida debido a los impactos de arma de fuego.

El segundo sujeto fue detenido y trasladado con custodia policial a un hospital de la zona para su atención médica, en tanto la escena se mantiene acordonada por elementos policiales, tanto de la localidad como de la .

