Cuautitlán Izcalli, Mex.- Un presunto delincuente fue abatido y otro más detenido, luego de participar en un intento de robo a una casa de empeño, informó el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli.

Elementos de la policía municipal atendieron un reporte de robo con violencia en la zona de Cofradía de San Miguel, donde dos sujetos amagaron a los encargados y sustrajeron objetos de valor de las vitrinas.

Cuando los oficiales municipales llegaron el negocio, fueron agredidos a disparos, por lo que procedieron a repeler la agresión y posteriormente inició una persecución.

Lee también Edomex otorga 5 años de vigencia en tarjeta de circulación; activa programa de regularización

Fue sobre la Avenida de los Valles, donde fueron asegurados ambos sujetos. Sin embargo, uno de ellos perdió la vida debido a los impactos de arma de fuego.

El segundo sujeto fue detenido y trasladado con custodia policial a un hospital de la zona para su atención médica, en tanto la escena se mantiene acordonada por elementos policiales, tanto de la localidad como de la Guardia Nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr