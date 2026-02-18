Toluca, Estado de México.- El gobierno estatal mexiquense otorga vigencia de cinco años en la tarjeta de circulación, dos años más que la Ciudad de México, donde el documento debe renovarse cada tres años.

La tarjeta de circulación, como se consigna en un comunicado, está vinculada a la vigencia de las placas, que tienen una duración de cinco años a partir de su expedición.

Ello permite a las y los automovilistas mantener vigente el documento durante ese periodo sin necesidad de renovarlo antes, se precisa.

Reemplaca y evita el trámite por cinco años

Si tu vehículo ya cumplió cinco años con las mismas placas, el gobierno estatal activó un programa de incentivos para regularizar adeudos y renovar láminas, se agrega.

Y se detalla que las personas con placas expedidas en 2021 y adeudos pendientes pueden acceder a la condonación del 100 por ciento en tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y años anteriores.

En el caso de vehículos con placas 2020 y anteriores, se ofrece la condonación total de tenencia, refrendo y recargos de 2021, 2022 y 2023.

El plazo para obtener estos beneficios es hasta el 31 de agosto.

Emplacamiento de vehículos foráneos

Para vehículos foráneos que deseen emplacar en la entidad, el programa contempla:

Subsidio del 100 por ciento en la tenencia 2026.

Condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados.

Las autoridades estatales señalan en el comunicado que renovar placas cada cinco años evita multas, recargos y contratiempos en trámites como verificación vehicular.

Para consultar requisitos, costos y formas de pago, está disponible el portal oficial de la Secretaría de Finanzas del Estado de México: www.sfpya.edomexico.gob.mx.

