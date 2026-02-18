Más Información

Cuautitlán Izcalli, Mex.- En dos hechos distintos, 7 personas resultaron y 5 de ellas murieron esta noche, en el municipio de el gobierno municipal informó que podría tratarse de ataques directos sobre objetivos específicos y que ambos casos estarían relacionados.

El primer ataque tuvo lugar en la Avenida Morelos y Avenida Adolfo López Mateos de la colonia Luis Echeverría, donde una mujer y un hombre fueron lesionados por disparos de arma de fuego. Ambos fueron llevados a un hospital para recibir atención médica.

Mientras que en la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, en una vulcanizadora situada sobre la Vía Gustavo Baz, resultaron heridas de bala 5 personas del sexo masculino.

Del total de lesionados, cuatro murieron en el lugar y el otro falleció en la Cruz Roja Mexicana.

“De manera preliminar, y derivado de los primeros indicios recabados en ambos puntos, no se descarta que pudiera tratarse de eventos relacionados, ya que presuntamente se habría utilizado un calibre similar en ambos hechos”, informó el gobierno de Cuautitlán Izcalli.

Además, la autoridad local sostuvo que siguen la ruta de investigación y entrega la información correspondiente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para las indagatorias.

