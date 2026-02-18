Más Información
Reforma electoral, sin acuerdo aún con el PT y Verde: Monreal; asegura que Morena "respaldará en todo" la iniciativa
Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes
SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución
Cuautitlán Izcalli, Mex.- En dos hechos distintos, 7 personas resultaron heridas de bala y 5 de ellas murieron esta noche, en el municipio de Cuautitlán Izcalli; el gobierno municipal informó que podría tratarse de ataques directos sobre objetivos específicos y que ambos casos estarían relacionados.
El primer ataque tuvo lugar en la Avenida Morelos y Avenida Adolfo López Mateos de la colonia Luis Echeverría, donde una mujer y un hombre fueron lesionados por disparos de arma de fuego. Ambos fueron llevados a un hospital para recibir atención médica.
Mientras que en la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, en una vulcanizadora situada sobre la Vía Gustavo Baz, resultaron heridas de bala 5 personas del sexo masculino.
Lee también Ataque armado a bar de Cuautitlán Izcalli deja una mujer muerta; intentó proteger a otra persona
Del total de lesionados, cuatro murieron en el lugar y el otro falleció en la Cruz Roja Mexicana.
“De manera preliminar, y derivado de los primeros indicios recabados en ambos puntos, no se descarta que pudiera tratarse de eventos relacionados, ya que presuntamente se habría utilizado un calibre similar en ambos hechos”, informó el gobierno de Cuautitlán Izcalli.
Además, la autoridad local sostuvo que siguen la ruta de investigación y entrega la información correspondiente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para las indagatorias.
pjm
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]