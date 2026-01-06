Más Información
Cuautitlán Izcalli, Mex.- Un hombre que viajaba como pasajero en un taxi de aplicación perdió la vida la mañana de este martes, tras ser herido de bala.
De acuerdo a reportes, se trató de un robo de vehículo en la colonia Plan de Guadalupe, alrededor de las 6:00 de la mañana.
Al chofer de la unidad tipo sedán lo amenazaron con una arma de fuego para despojarlo de la unidad. Y al abordar el vehículo, los ladrones vieron que en la parte trasera viajaba otro hombre como pasajero.
Al verlo, de acuerdo a fuentes consultadas, le dispararon y las heridas de bala le causaron la muerte en la esquina de las calles Javier Mina y Miguel Allende.
Policías municipales llegaron a la zona, donde los sujetos agresores ya habían escapado y procedieron a acordonar la escena del crimen.
