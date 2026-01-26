Cuautitlán Izcalli, Méx.- Un asalto a una casa habitación en la colonia Bosques de Lago, dejó gravemente lesionada a una mujer identificada como Minerva quien se encuentra en estado crítico y recibe atención en terapia intensiva, denunciaron sus familiares, tras solicitar apoyo para solventar los gastos médicos.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de enero cuando cinco personas armadas irrumpieron en su domicilio y la agredieron.

De acuerdo con información difundida en redes sociales por su hija, Aline Villegas, la víctima recibió múltiples golpes con un arma, lo que le provocó un hematoma cerebral severo y un neumotórax.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue sometida a una cirugía de urgencia por trauma craneoencefálico severo y sangrado pulmonar.

Tras la intervención quirúrgica, la mujer permanece bajo cuidados intensivos continuos, con un estado de salud reportado como delicado.

La familia informó que no cuenta con seguro de gastos médicos y que los gastos hospitalarios superaron los 670 mil pesos en los primeros dos días, con un incremento aproximado de 400 mil pesos diarios, derivados de cirugías, terapia intensiva, estudios clínicos, medicamentos, honorarios médicos e insumos.

Ante esta situación, los familiares iniciaron una campaña de recaudación de fondos en la página Gofundme para cubrir los costos de la atención médica.

El llamado de apoyo se difundió a través de plataformas digitales y mediante transferencias bancarias directas, con el objetivo de solventar los gastos derivados del asalto.

