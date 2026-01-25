Al grito de “Gobierno maldito, devuelve a los perritos”, “Sin Refugio no hay Mundial”, y “No fue rescate, fue despojo”, cientos de animalistas a favor del Refugio Franciscano marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino.

Durante toda la ruta, que cruzó Avenida de la República, Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo, los manifestantes demandaron que los perros y gatos extraídos del Refugio Franciscano sean regresados a su hogar.

“Gobierno maldito, devuelve a los perritos”, “Sin Refugio no hay Mundial”, “Clara, entiende, el Pueblo no te quiere”, “No fue rescate, fue despojo”, “No fue rescate, fue masacre”, “Refugio sí, despojo no”, “Clara Brugada, devuelve a la manada”, “Clara Brugada, defiende a la manada”, “Somos protectores, no somos criminales”, “No están en adopción, eso es una traición”, “Libertad, libertad, franciscanos libertad”, todos somos franciscanos”, “Hermano Franciscano estamos en la lucha”, “Señor, señora, no sea indiferente, están matando perros en la cara de la gente”, eran algunas de las consignas que se escuchaban.

Animalistas a favor del Refugio Franciscano toman las calles de la CDMX (25/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Además de personas, algunos perros en carreola, transportadora, o caminando también se unieron al contingente, seguramente, para apoyar a sus compañeros de cuatro patas que actualmente se encuentran en tres refugios habilitados por el Gobierno capitalino.

El sol caía a plenitud en el centro de la Ciudad, por lo que debes en cuando los dueños de las mascotas les daban de beber agua en recipientes o en tapitas. También los animalistas aprovecharon un puesto de hidratación que había para tomar una bebida energizante, que fue un verdadera alivio para algunos.

Se pudo observar durante esta manifestación, que se realizó de manera pacífica, varios carteles y lonas criticando el actuar de las autoridades y de la Fundación Haghenbeck, en este caso.

Animalistas a favor del Refugio Franciscano toman las calles de la CDMX (25/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Al llegar al Zócalo, los manifestantes realizaron un mitin frente a Palacio Nacional para exigir el regreso de las mascotas al Refugio Franciscano, pues si bien tal vez era un lugar pobre, “era el hogar de los franciscanitos, ellos deben regresar a su hogar”.

También hicieron un pase de lista con el nombre de algunas mascotas extraídas del Refugio Franciscano, “pues todos tienen nombre, no son un número”.

Animalistas a favor del Refugio Franciscano toman las calles de la CDMX (25/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

