La alcaldía Cuauhtémoc informó que suspendió una fiesta clandestina que se llevaba a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Roma Sur, por lo que los asistentes, en su mayoría menores de edad, fueron evacuados.

Explicó que la suspensión de la fiesta fue porque no contaban con los permisos correspondientes ni las condiciones mínimas de seguridad.

En un comunicado, la demarcación mencionó que la intervención se derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre el ingreso de jóvenes y ruido excesivo en un inmueble localizado en el cruce de las calles Tonalá y Huatabampo.

Indicó que empleados de la alcaldía acudieron a realizar un operativo de verificación donde se encontraron las irregularidades.

Agregó que también se realizó un apercibimiento por exceso de ruido en el bar Beer Stop, ubicado en Huichapan 29, colonia Condesa.

