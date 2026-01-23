Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Fundación Haghenbeck acusa “chicanada”

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P., acusó “una chicanada legal orientada a favorecer indebidamente al Refugio Franciscano”, luego de que se dio a conocer que una jueza de la CDMX ordenó la restitución al Refugio Franciscano, del predio localizado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, del que fueron rescatados más de 800 perros durante un operativo que tuvo lugar el pasado 7 de enero.

Lo anterior, luego de que este viernes se dio a conocer una resolución firmada por la jueza Ana Miriam Yépez Arreola, con fecha del 22 de enero, que deriva del cumplimiento de una suspensión definitiva de amparo, dictada el 23 de diciembre pasado.

“En estricto cumplimiento del ordenado por la Autoridad Federal, se señalan las 12:00 horas del día 30 de enero del año 2026, a fin de poner en posesión de las demandadas Refugio Franciscano, Asociación Civil y Asociación Franciscana, Institución de Asistencia Privada o a quien legalmente sus derechos represente, respecto al inmueble identificado como una fracción del inmueble de la carretera México-Toluca, kilómetro 17.5", indica el documento.

Fiscalía capitalina había revelado las condiciones críticas en el Refugio Franciscano (12/01/2026). Foto: Especial

Dicha resolución, advirtió la Fundación Antonio Haghenbeck “contradice de manera directa sus propias determinaciones previas, toda vez que el pasado 14 de enero de 2026 la misma juzgadora resolvió la improcedencia de la restitución de la fracción del predio al Refugio”.

Acusó que esta “inconsistencia judicial constituye una grave irregularidad jurídica, que responde a presiones de carácter político y/o mediático, y que vulnera los principios de certeza, legalidad e imparcialidad que deben regir la actuación del Poder Judicial”.

Ante esto, la Fundación Haghenbeck anunció que de manera inmediata interpondrá todos los medios legales de defensa conducentes.

