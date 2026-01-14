La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama se pronunció luego de la cancelación de la visita que acordaron el Gobierno de la CDMX con el Refugio Franciscano, para que visitaran a los perros que están resguardados en un albergue temporal en la GAM y en una reserva del Ajusco.

Carmela Rivero presidenta de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama advirtió que el Gobierno de la CDMX resguardó a los animales que se encontraban en el Refugio Franciscano porque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) “encontró evidencias suficientes de maltrato animal y siguen investigando”.

En un video publicado en redes sociales, aseguró que no es sano, correcto ni legal que “las personas que durante años lastimaron y maltrataron a miles de perros y gatos, hoy pretendan visitarlos”.

“Estaban al pan y agua, sin cuidados, viviendo entre la inmundicia, siendo mordidos por ratas, con enfermedades, sin atención veterinaria y durmiendo a la intemperie bajo un frío inclemente. ¿Y ahora pretenden visitarlos?”, cuestionó.

Ayer, autoridades del Gobierno de la CDMX sostuvieron una reunión con representantes del Refugio Franciscano, en la que se llegó a varios acuerdos, entre ellos, que representantes del refugio podrían visitar los tres albergues a los que el Gobierno trasladó a los más de 900 perros que fueron rescatados en un operativo que tuvo lugar el pasado 7 de enero.

Los animales del Refugio Franciscano se encontraban en condiciones deplorables. Foto: Especial

No obstante, personal de dicho refugio acusó este miércoles que, pese al acuerdo, esta mañana se les impidió el acceso al albergue temporal que se habilitó en el Deportivo Hermanos Galeana, en la Gustavo A. Madero, y a la reserva en el Ajusco.

Lo anterior ocasionó protestas de animalistas y vecinos quienes desde antes del mediodía mantienen bloqueada la avenida 608, a la altura de Metro Bosque de Aragón.

